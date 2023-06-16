Анонс газеты «Приднестровье» на 17 июня

В свежем субботнем номере: 19 июня – День памяти и скорби по погибшим в Бендерах, День медицинского работника, 30 лет бендерскому троллейбусу, заботы абитуриентов и многое другое.

Когда человек попадает в больницу, то оказывается беззащитен. И тогда вся его надежда на профессионализм врачей и медицинских сестер. Но не менее важна и другая составляющая помощи больному – душевная поддержка. Не зря говорят, что слово лечит. И если в момент беспомощности и тревоги больного медик найдет для него нужные слова, то признательнее пациента сложно будет найти в этот момент. Таких настоящих медиков у нас много, их большинство. Таким Медиком с большой буквы, врачующим не только тело, но и душу, оказалась старшая медсестра травматологического отделения Бендерской центральной городской больницы Татьяна Машник. О профессионализме и эмпатии, о том, из чего «сделаны» настоящие медики — в материале «Значит, будем жить».

Оттого, каким будет первый педиатр, зависит очень многое в дальнейшей жизни ребенка. Не пропустить признаки серьёзного заболевания, назначить правильное лечение, вовремя сделать прививки и еще многое другое входит в обязанности педиатра. Ведь основы здоровья закладываются с самого раннего детства. А ещё врач этой специализации должен обязательно любить детей. Так считают сотрудники детского отделения Дубоссарской ЦРБ. О их непростой работе в сегодняшних условиях очерк «Детский доктор».

Чтобы выявить тот самый устойчивый к антибиотику микроб, потребуются время, знания, навыки, скрупулезность, умение дойти до самой сути. Больному нечего торопиться бежать в аптеку и пичкать себя таблетками, а прежде нужно сдать анализы. В Дубоссарах, в центре гигиены и эпидемиологии, качественно и профессионально это сделает врач-бактериолог Татьяна Грос-Топор. О ней в зарисовке «Лечат не только лекарством».

У столичного фонтана выпускникам, окончившим учебу с отличием, вручили медали – 145 золотых и 189 серебряных. На церемонии присутствовал наш корреспондент. Атмосфера грустного праздника, радость победы и предвкушение нового этапа в жизни – все это вы найдете в репортаже «Корабли мечты».

Грядет очередная приемная кампания. Из поколения в поколение молодые люди испытывают давление взрослых, которые советуют им, на какую специальность поступать. Но спрогнозировать актуальность той или иной профессии в будущем очень сложно. При каких условиях доярка может начать зарабатывать больше, чем айтишник, читайте в статье «Куда не пойти учиться». «Восемнадцать лет — самое время, чтобы делать ошибки и испытывать судьбу на прочность, пытаясь претворить в жизнь самые смелые планы и проекты, а не следовать кальке своих родителей», — уверен автор.

19 июня исполнится 30 лет Бендерскому троллейбусу. Его история началась с запуска междугороднего маршрута N 19, связавшего Бендеры с Тирасполем. Номер маршрута и дата его пуска символичны для каждого приднестровца. Открытие линии состоялось в первую годовщину Бендерской трагедии. Об истории развития БТУ, сегодняшнем дне троллейбусного управления и перспективах развития в публикации «Бендерский троллейбус: вчера, сегодня, завтра».

Слово «безлюдник» автор однажды услышал в лексиконе жительницы Рыбницы с украинскими корнями. Дословно оно обозначает «отшельника», однако в действительности в него вкладывают иной смысл. В газете можно прочесть рассказ с таким названием: «Вы тут особо не шастайте, потому как живут здесь безлюдники и шалят с зеваками вроде вас как только могут, а если увидят корысть какую, так к себе затащат!»

Издание продолжает рассказывать о редких и исчезающих представителях отечественной фауны и флоры, внесённых в Красную книгу ПМР. На сей раз о необычной птице. Относится она к экзотическому для наших мест семейству ибисовых. Да и сама героиня этого очерка «Цапля с «отвёрткой»» необычна и с виду, и повадками.

Они могли бы пойти по кривой дорожке, но, к счастью, она не поддалась его влиянию… Пролог криминальной истории сорокалетней давности случайно обнаружили в письмах. «Несостоявшиеся Бонни и Клайд» — в постоянной рубрике газеты «Житейские перекрестки».

Южное лето часто напоминает беременность – от жары любая активность даётся с трудом. Но для увлеченного садовода, да ещё поэта в душе, чудеса и прелести летнего сада скрашивают все неприятные моменты. Розы и злаки, сверчки и цикады… И всё-таки порой и в самом расцвете природы поэту не хватает маленькой, но важной детали. Об этом в лирической зарисовке Оксаны Руссу «У нас не водятся светлячки. А как хотелось бы!».

Можно отправляться на рыбалку — закончился нерестовый запрет. О рыболовных хитростях рассказал нашему корреспонденту Анатолий Василевский. Чтобы узнать, как точно поймать рыбку, читайте «Улов для души».

Традиционно в номере гороскоп и погода.