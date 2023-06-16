У суботньому номері газети «Гомін» 17 червня ви зможете прочитати:

Обираєш професію – обираєш долю

(до Дня медичного працівника)

Напередодні професійного свята ми зустрілися з лікарем-реабілітологом Наталею Муссуровою в її робочому кабінеті й порушили тему, яка хвилює нині молодих людей, що зупинилися на роздоріжжі, обираючи свою єдину стежку в майбутнє.

Стор. 1.

Молодь – за безпеку

Юні інспектори руху (ЮІР) – це група молодих та енергійних школярів, які добровільно здобувають якнайширші знання про безпеку на шляхах та дотримання правил дорожнього руху. Після занять зі своїми керівниками вони стають справжньою підтримкою для успішної діяльності співробітників ДАІ та прикладом для своїх ровесників.

Стор. 3

У сім’ї дружать – живуть не тужать

У затишній залі МОУ ДО «ДМШ ім. П. І. Чайковського» панувала незабутня атмосфера концерту «Сім’Я», де юні таланти та досвідчені викладачі об’єдналися в єдиному прагненні: подарувати глядачам чарівну музичну подорож через зв’язок поколінь.

У світі мистецтва артисти-початківці особливо потребують теплої сімейної атмосфери, де вони зможуть вільно, не соромлячись і не хвилюючись розкрити свій творчий потенціал. Довірлива ситуація допомагає їм долати труднощі й рухатися до успіхів на великій сцені в майбутньому.

Стор. 6

Рашків і рашківчани

Це село подобається всім: давно полюбили його туроператори та мандрівники. Гідам тут є що показати, підкріпивши екскурсію бувальщинами та легендами з 620-річного літопису. Туристам цікаві не тільки пам’ятки. Вони у захваті від живописних у будь-яку пору року ландшафтів: крутих схилів, порослих лісом, з вершин яких можна милуватися величним Дністром, відчуваючи неймовірне єднання з природою.

Познайомитися з селом та його мешканцями можна, прочитавши статтю на стор. 8.

Головне фото Аліси Коханової