Оды землепашцам

С древних времен профессия землепашца была одной из самых уважаемых и почитаемых в обществе. Их всегда называли кормильцами. И сколько бы веков не прошло, какие бы вехи не минули, к людям, выращивающим хлеб, все остальные относятся с особым пиететом. Над их трудом не властны ветры перемен, смена тенденций рынка труда. О тех, кто нас кормит, впору писать оды. Конечно, этот жанр растерял былую популярность, но его рудименты нет-нет да и встретишь в публикациях республиканских изданий «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян», входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета». Не верите? Прочтите этот обзор.

И первая ассоциация с одой заголовок в тему – «Хвала рукам, что пахнут хлебом». Он предпослан журналистом газеты «Приднестровье» статье, в которой рассказывается о темах, затронутых членами комиссии Общественной палаты по развитию АПК, экологии и развитию сельских территорий под руководством Анатолия Дзерновича в ходе выездного круглого стола с участием руководителей КФХ Рыбницкого и Каменского районов.

В последние годы в Дубоссарском районе стало активно развиваться овощеводство, констатирует собкор газеты «Приднестровье» в статье «Ждем хороших урожаев». А в качестве примера приводит ООО «Лендер Агроприм». Три года назад коллектив агропредприятия стало впервые на больших площадях выращивать картофель. В первый же сезон «второй хлеб» стал пользоваться большим спросом у покупателей.

Уехать в поисках «лучшей» доли или остаться, и иметь перспективу на родной земле? Сколько людей задавали себе этот важный вопрос! И ответы всегда разные. Герой опубликованного в «Приднестровье» материала «Перспектива есть всегда» Алексей Заболотный выбрал второй вариант. И не пожалел об этом. Вот уже 15 лет он работает главным агрономом плодово-ягодного производства в сельскохозяйственном холдинге. Он рад, что его знания и опыт оказались востребованными не за границей, а дома.

Откликаясь на запросы читателей, корреспондент печатного издания «Приднестровье» разъясняет аудитории нюансы системы налоговых льгот для сельскохозяйственных товаропроизводителей и лиц, проживающих в сельской местности. В роли консультантов на газетной полосе выступили специалисты государственной налоговой службы минфина. Максимум информации – в статье под заголовком «Урожай – дело общее».

«Будем с молоком». Этот жизнеутверждающий и полный оптимизма заголовок, впрочем, как и его автор, дают надежду потребителям: без питательного и вкусного продукта приднестровцы не останутся. Порукой тому – работа агрофирмы «Злато», которой руководит Андрей Заремба. Она, наряду с еще 47 сельхозпредприятиями, получает от государства дотации и субсидии на молоко.

Правительство подготовило отчет о своей работе в прошлом году для представления его в Верховный Совет. При этом в документе особое внимание уделено состоянию сельского хозяйства. Речь, как в материале газеты «Гомин» под названием «Правительство – о главном», так и в ходе заседания высшего исполнительного органа власти шла, в частности, о снижении общей урожайности в сравнении с 21-м годом. Наряду с этим, констатирует автор статьи, благодаря поддержке государства, улучшились дела в сфере животноводства.

Производство меда находится где-то на стыке с аграрным производством. Но мы-то знаем, что без пчел, без опыления ими растений и отрасли-то этой не было бы. На это в статье «Deseco» – семейное дело с любовью» обращает внимание и журналист газеты «Гомин». Она о развитии семейного дела Киртока по сбору и реализации меда.

Супруги Вольские предлагают представителям аграрного сектора республики выйти на новый уровень наблюдения и анализа состояния полей с использованием… дронов. Их услугами можно воспользоваться уже сейчас. О том, как это сделать рассказывает публикация «Гомина» «Бизнес-идея, которая помогает аграриям».

Тема беспилотных летательных аппаратов продолжена статьей газеты «Адевэрул Нистрян» «Сельское хозяйство с высоты птичьего полета». Она о том, что в 21 веке в сельском хозяйстве не добиться успеха без использования прогрессивных инновационных технологий.

«Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов подвело итоги деятельности за год». Уже из названия материала газеты «Адевэрул Нистрян» становится ясной его суть. Отмечено, в частности, что акцент был сделан на увеличении производства отечественной продукции, импортозамещении, укреплении продовольственной безопасности.

Сосны, можжевельники, тополя высадили у водопада в с. Чобручи Слободзейского района. Это излюбленное место отдыха на берегу р. Турунчук. О ходе экологической акции рассказывает статья под заголовком «Приводим в порядок территории». Как обнадеживает корреспондент газеты «Адевэрул Нистрян», это место и дальше будут благоустраивать в рамках реализации проекта развития рекреационных зон в городах и районах республики.

«Орошение – богатый урожай». Этот заголовок очередной статьи газеты «Адевэрул Нистрян», как говорится, не в бровь, а в глаз. Рефрен статьи – без мелиорации в нашем крае не добиться высоких урожаев. И на этом поприще уже многое делается, в частности, увеличивается число работающих насосных станций. К концу текущего года, который в ПМР назван годом АПК, сельских территорий и сельского туризма, их должно стать 66. Развитие материальной базы мелиоративного комплекса требует объединения усилий государства, уполномоченного ведомства и аграриев.

В статье «Адевэрул Нистрян» «Социальный блок – в центре внимания Правительства» отмечается: в соответствии с заявками Минсельхозприроды разработаны программы обучения по подготовке специалистов в области животноводства и сельского хозяйства («машинист насосных установок», «оператор дождевальных машин и установок», «землеустройство», «агромелиорация»).