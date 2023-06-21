Доблестно жившие, смерть сокрушившие, память о вас никогда не умрет

На площадке ГУ «Приднестровская газета» прошла презентация брошюры «Память нетленна».

Она о тех, кто пал во имя будущего. Книга включает в себя работы объявленного в прошлом году союзом журналистов ПМР творческого конкурса, посвященного 30-летию начала широкомасштабной вооруженной агрессии Молдовы против Приднестровья.

В зале собрались авторы вошедших в книгу очерков, слушатели школы юных журналистов, представители министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, республиканского союза защитников Приднестровья, ОСТК.

Черно-белые кадры видеоролика вернули присутствующих в трагический для истории ПМР год – 1992-й, оживили в памяти страшные события обороны Дубоссар, Бендерской трагедии.

Рефреном многочисленных выступлений стали немеркнущие слова «Никто не забыт, ничто не забыто».

Главный редактор газеты «Приднестровье», на страницах которой и были опубликованы очерки, позже вошедшие в книгу, Александр Карасев заметил, что главной задачей издания стало «оставить память о героях 92-го у молодых людей, представляющих новое, не знающее войны поколение». Как раз ради них 31 год назад воевали их отцы и деды.

Главный редактор газеты «Приднестровье» выразил также благодарность руководству ГУ Приднестровская газета» за понимание и поддержку. Госучреждение выступило в роли издателя брошюры «Память нетленна».

В документально-художественное издание были включены очерки о защитниках Приднестровья, в которых нашли отражение трагические события 92-го. Еще отчетливей они смотрятся с черно-белых фотографий Валерия Кругликова, Виктора Громова и ИА «Новости Приднестровья».

Как заверил в выступлении собравшихся заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Кравец книга будет размещена на «Приднестровском историческом портале».

«Изданная книга очень важна для всех нас. В ней отражены воспоминания не только очевидцев, но и непосредственных участников тех страшных для нашей республики событий. Ей необходимо оказать информационную поддержку и придать широкую публичную огласку», – отметил Максим Кравец.

В завершение презентации сборник презентовали всем ее участникам. Часть тиража поступит в библиотеки.

Фото Марины Совы и Валерия Кругликова.