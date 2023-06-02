Анонс газеты «Приднестровье» на 3 июня

Свежий субботний номер газеты открывает материал о заботах аграриев республики. Также читателям, наверняка, будет интересно узнать о новом проекте школы эстетической гимнастики и танца «Аваланж», былых традициях праздника Святой Троицы, отмечаемого в это воскресенье и многом другом.

Выезжая в поле и беседуя с аграриями, журналисты нередко слышат о том, что из-за капризов природы урожай оказался в разы хуже ожидаемого. Что агрофирмы из-за этого несут серьезные убытки. И если с некоторыми явлениями природы, погодными условиями практически никак не поспоришь, то с засухой справиться можно. Это уже доказано передовыми хозяйствами на деле. Передовыми в том смысле, что все здесь по последнему слову техники и аграрной науки: и комбайны, и удобрения, и, конечно, оросительные системы. Как добиться гарантированного урожая и продовольственной безопасности республики – в материале «Вода на каждое поле».

В творчестве «Аваланжа» наступил период настоящего прорыва. В культурном информационном поле республики о них говорят все больше и больше. Причиной тому стали не только регулярные отчетные концерты коллектива, но и большое мероприятие, состоявшееся на большой сцене ДК им. П. Ткаченко в Бендерах, а затем и в большом зале Дворца Республики в Тирасполе, — «Наша память жива!». Танцевальный проект посвящен Великой Победе. В этом концерте занято более 50 юных артистов Школы эстетической гимнастики и танца Анастасии Танурковой «Аваланж». О команде и ее руководителе, о самом концерте – в материале «Проживая каждый номер».

Читатели газеты не могли не заметить на страницах нашей газеты новую фамилию. Это учительница из Рыбницы Татьяна Радван. Она пишет очерки, рассказы, и один из них «На Троицу» в нынешнем номере издания. «Народ-семья силен неизменными традициями и незабвенными обычаями, передающимися из рода в род. Одна на всех радость обнимает души и согревает сердца взрослых и детей, вместе празднующих единосущную и нераздельную Святую Троицу или Великое Воскресенье. В этом и заключается сила традиций, связь поколений и красота обычаев, культивирующих любовь к знакомой с детства, близкой и дорогой родине. Если любишь родное, есть куда возвращаться, ты не одинок в этом мире…» — пишет автор, вспоминая, как в детстве с родителями встречала праздник.

Вышла очередная страница для людей «серебряного» возраста «Мои года — мое богатство», которая по мнению людей этой категории сегодня приобретает популярность. Само время подсказывает темы для материалов этой страницы. Начало лета связано с работами на земле, заботой о будущем урожае. И чтобы в эту пору быть активным, все успевать, за всем смотреть, нужно здоровье. Надеемся, что и сегодня страница понравится читателям.

Чтобы отвлечься от земной суеты, стоит посмотреть в небо, полное ясной синевы или белых барашков-облаков, где кипит своя суета. Пернатые чемпионы скорости – стрижи и ласточки. Но если ласточка чрезвычайно обласкана в мировой культуре, то стриж как-то недолюблен. Почему так? Ответ найдете в зарисовке «Поднебесные быстролеты».

Газета приглашает читателей провести незабываемый вечер «На «Седьмом небе» в центре столицы» — насладиться атмосферой и прекрасным фильмом, а материал корреспондента расскажет о закулисье создания креативной досуговой площадки.

Чрезвычайно информативными могут быть не только письма, но и открытки. Житейские истории более чем полувековой давности оживают при знакомстве со старым семейным альбомом. Публикация «Дед написал мне из прошлого» – открытки рассказывают».

Турецкий гарнизон дрогнет, если взяться… по-панински. В рубрике «Созвездие имен» – об одной из наиболее ярких в истории края страниц. Штурм Бендерской крепости 1770 года под командованием графа Петра Ивановича Панина – «По-панински».

Традиционно в номере гороскоп, сканворд и погода.