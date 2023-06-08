Сельские перезвоны

Многие из ныне живущих в городах родились в селах. И родные просторы, наверняка, приходят им во сне. Как в известной песне Сергея Беликова «Но все также ночью снится мне деревня, отпустить меня не хочет родина моя». Чем живут современные приднестровские села, что радует, огорчает и заботит сельчан – об этом в год АПК, сельских территорий и сельского туризма пишут журналисты республиканских газет, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета». Вся палитра сельской жизни республики – в текущем обзоре.

О ходе посевной кампании в Дубоссарском районе в публикации «Приднестровья» «Всё для будущего урожая» читателям рассказывает собственный корреспондент газеты.

«Сердце села». Так поэтично-романтично назван материал газеты «Приднестровье», в котором рассказывается о преображении села Спея Григориопольского района. Здесь заложили новый парк, открытие которого состоялось в храмовый праздник села.

«Уезжают, в первую очередь, потому, что за границей предлагают высокую заработную плату. Это палка о двух концах. Невольно жертвуешь общением с близкими, здоровьем, драгоценным временем…». О том, чем живет село Катериновка, что в Каменском районе, какие мысли занимают сельчан – в материале газеты «Приднестровье» под названием «Возвращайся домой».

В рубрике «К вам едут журналисты» новый материал. На этот раз творческая команда газеты «Приднестровье» отправилась в необычное место. Некогда оно было селом, а сегодня стало улицей. Как так вышло? Ответ на этот вопрос читатели найдут в статье «Загорное. Как село стало улицей».

Об обеспечении водой сел Каменского района, неравнодушии сельчан, пытающихся решить проблемы социальной сферы своих населенных пунктов повествует статья под названием «Такой вот он человек…». Она написана собственным корреспондентом газеты «Приднестровье» и опубликована на ее страницах.

Журналист «Гомина» выступил в роли газетного гида. Собственный корреспондент по Рыбницкому району рассказал читателям украиноязычной газеты о том, что же такого примечательного есть в окрестностях села Белочи. Если интересно, почитайте статью под заголовком «Весенний тур приглашает в Белочи».

В рамках реализации республиканского плана мероприятий Года АПК, сельских территорий и сельского туризма министерство просвещения дало старт республиканской краеведческой игре «Моя малая родина – родное село». Все подробности – в одноименной статье газеты «Гомин».

Защита внутреннего рынка, обеспечение продовольственной безопасности Приднестровья, введение экспортных пошлин на репчатый лук – эти темы обсуждались в ходе очередного заседания Правительства. Они же нашли отражение на страницах газеты «Гомин» в статье «Правительство – о главном».

Один из лидеров консервной промышленности – Каменский консервный завод – озаботился созданием собственной сырьевой базы. Для этого здесь приступили к закладке многолетних садов, а также увеличили овощной клин. Обо всех нюансах этого трудоемкого процесса – в публикации «Гомина» «Завод создает сырьевую базу».

Творческий коллектив газеты «Адевэрул Нистрян» в топ плана работы внес тему развития сельского туризма. Свидетельство тому – статья «Дом печника». В ней повествование о том, как семья Раду и Марины Кошняну открыли туристический дом в Дубоссарах. Преображенный старый дом неподалеку от Днестра они назвали «Дом печника». Это от того, что по специальности Раду – печник. Интерьер дома оформлен в молдавском стиле. Хозяйка потчует туристов популярными молдавскими блюдами. Супружеская пара планирует купить еще лодку для водных прогулок.

В двух номерах «Адевэрул Нистрян» опубликована статья «Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов подвело итоги деятельности за год». Основной упор в ней сделан на информировании читателей о мерах государственной поддержки хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей, работающих в аграрном секторе.

Эта же тема продолжена в еще одной публикации «Адевэрул Нистрян» с говорящим названием – «Налоговые льготы для сельскохозяйственных товаропроизводителей».

«1 рубль за 1 литр». Так необычно назван еще один материал издающейся на молдавском языке газеты «Адевэрул Нистрян». Речь в ней идет выделении из республиканского бюджета 4,2 млн рублей дотаций за сданное на переработку молоко. За каждый литр молока, сданный на переработку, государство платит его производителю 1 рубль. Деньги перечислены 47 сельскохозяйственным организациям. Автор констатирует: господдержка направлена на увеличение объемов молочного производства.