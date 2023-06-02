У суботньому номері газети «Гомін» 3 червня ви зможете прочитати:

Свято для всіх і кожного
Фестиваль «Я – підприємець», «Ярмарок професій» та майстер-класи – учасників усіх цих заходів об’єднав Катерининський парк, який віднедавна став місцем зосередження найбільш помітних подій, що відбуваються в нашій столиці.
Стор. 5.
Музичні таланти Придністров’я
Яскраво та неймовірно красиво пройшов фінал XVII Відкритого Республіканського конкурсу виконавців естрадної пісні «Голоси Придністров’я – 2023».
Музична подія відбулася на сцені Палацу Республіки в Тирасполі: пролунало понад три десятки пісень різними мовами.
Подробиці читайте на стор. 6.
Катеринівка та її жителі
За указом Президента, поточний рік спрямований на розвиток таких стратегічних напрямів, як агропромисловий комплекс і сільські території в цілому. Особлива увага також приділяється сільському туризму, засобами якого маємо показати не тільки гостям нашої республіки, а, перш за все, самим придністровцям, віковий устрій життя у злагоді з природою.
Матеріал опублікований на стор. 7.
«Фітнес-мафія» по-придністровськи
Підтримувати здоров’я шляхом фізичних занять, правильного харчування, дотри-манням здорового способу життя і дбати про своє тіло нині стало модно.
Як берегти своє тіло та здоров’я можна дізнатися, прочитавши матеріал на стор. 8
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