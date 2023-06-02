У суботньому номері газети «Гомін» 3 червня ви зможете прочитати:

Новости ГУ

Свято для всіх і кожного

Фестиваль «Я – підприємець», «Ярмарок професій» та майстер-класи – учасників усіх цих заходів об’єднав Катерининський парк, який віднедавна став місцем зосередження найбільш помітних подій, що відбуваються в нашій столиці.

Стор. 5.

Музичні таланти Придністров’я

Фото М. Сови

Яскраво та неймовірно красиво пройшов фінал XVII Відкритого Республіканського конкурсу виконавців естрадної пісні «Голоси Придністров’я – 2023».

Музична подія відбулася на сцені Палацу Республіки в Тирасполі: пролунало понад три десятки пісень різними мовами.

Подробиці читайте на стор. 6.

Катеринівка та її жителі

Фото Н. Панаїди
Фото Н. Панаїди

За указом Президента, поточний рік спрямований на розвиток таких стратегічних напрямів, як агропромисловий комплекс і сільські території в цілому. Особлива увага також приділяється сільському туризму, засобами якого маємо показати не тільки гостям нашої республіки, а, перш за все, самим придністровцям, віковий устрій життя у злагоді з природою.

Матеріал опублікований на стор. 7.

«Фітнес-мафія» по-придністровськи

Фото Фитнес-мафия

Підтримувати здоров’я шляхом фізичних занять, правильного харчування, дотри-манням здорового способу життя і дбати про своє тіло нині стало модно.

Як берегти своє тіло та здоров’я можна дізнатися, прочитавши матеріал на стор. 8

Головне фото mer.gospmr.org