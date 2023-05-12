Анонс газеты «Приднестровье» на 13 мая

Люди Приднестровья… Известные и не очень, но такие мужественные, отважные, с честью и достоинством. Именно они — герои субботнего выпуска главной газеты республики. Генерал Косолапов, курсанты Суворовского училища Егор и Денис, знаменитый «звездный» тренер Вячеслав Дайчев и другие. Их истории наверняка заинтересуют читателей издания.

Настоящие мужчины не говорят, а делают. Такими оказались ребята из Суворовского военного училища, совершившие хороший поступок. Познакомиться с ними и узнать историю их доброго дела можно, прочитав материал «Дело чести».

Так сложилось, что наш город стал местом вечного пристанища блестящего генерала, командира гвардейской стрелковой 59-й дивизии Петра Павловича Косолапова. Генерал был известным человеком в послевоенном Тирасполе. Кроме должности комдива он занимал должность коменданта Тираспольского гарнизона. Его жизненный путь достоин уважения. Статья Владимира Полушина «Комдив и комендант Тирасполя» убеждает нас в этом.

Парень из Приднестровья шёл к своей мечте шаг за шагом. Историю становления «Звёздного тренера Вячеслава Дайчева» — читаем в номере.

Каково это — жить в спартанских условиях? Об этом, к сожалению, знают жители трех домов в Григориополе. Здания находятся в аварийном состоянии. Корреспондент издания отправился узнать суть дела и рассказал об этом читателям.

Побывать в дальних странствиях, увидеть новое и потом поделиться с читателями впечатлениями и размышлениями – что может быть увлекательней для журналиста? Этой редкой возможностью воспользовался наш корреспондент. В результате получился путевой очерк «Германия: всё та же или уже другая?».

Этот широко известный благодаря романам Дюма человек был на самом деле значительной исторической фигурой. Между крупных государственных дел он мимоходом, почти случайно изобрёл одну бытовую мелочь, которой мы до сих пор ежедневно пользуемся. Об этом материал «Столовый нож и кардинал Ришельё» (рубрика «День в истории»).

Там, где нынче Екатерининский парк, когда-то в самом центре Тирасполя имелся островок настоящих «джунглей». Одними из самых «зловещих» их обитателей были земляные пауки-тарантулы. Мальчишки в коротких штанишках, нынешние взрослые дяди, с удовольствием на них охотились и даже устраивали «гладиаторские бои» между пойманными тарантулами. Подробнее в лирической миниатюре «Мрачный паук из солнечного детства».

В редакцию газеты пишут. На этот раз пришло письмо с воспоминаниями о молодости его автора. Многим рассказ «Молодые наши годы» откликнется ностальгией.

Одной из замечательных трав наших местности является сон-трава, или прострел раскрытый. Это растение Красной книги. Уже в апреле появляются прямые цветоносы с одиночными крупными, похожими на широкие колокольчики, сине-фиолетовыми цветами. В заметке «Весенние колокольчики – сон-трава, дедицел или пасхальный цветок», вы узнаете об этом удивительном растении с многочисленными названиями.

«Рыба не мамонт — не вымрет». Так ли это на самом деле? А что, если средневековый Днестр был местом, где генуэзцы не только строили свои фактории, но и удили рыбу для всей Европы? О такой гипотезе и рассуждает газета в одноименном материале.

В материале «За чем мы не ходим в библиотеки?» автор, действительно, говорит, не о книге. О библиотеках наших, очень несовременных. И о том, какими он видит их в своих мечтах.

Традиционно в номере прогноз погоды, о самом звонком месяце — мае и ответы на сканворд из предыдущего выпуска.