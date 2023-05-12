У суботньому номері газети «Гомін» 13 травня ви зможете прочитати

Про залучення молоді до журналістської професії

У ДУ «Приднестровская газета» з екскурсією побували учні 8-10-х класів Парканської середньої загальноосвітньої школи-інтернату.

Цього разу старшокласникам розповіли, як готуються до друку республіканські газети, що видаються трьома офіційними мовами: українською, російською та молдавською, відповідно «Гомін», «Приднестровье», «Адевэрул Нистрян».

Про що говорили, як спілкувалися школярі з молодими спеціалістами редакції – читайте на стор. 5.

День відкритих дверей

В ДОЗ СПО «Рибницький політехнічний технікум» (РПТ) відбувся день відкритих дверей. Заходи проводилися в рамках II Республіканського фестивалю «У світі професій». З назви фестивалю цілком зрозуміло, що робиться це для того, щоб допомогти учням 8-9 класів визначитися з вибором майбутньої професії.

Про вибір життєвого шляху рибницькими школярами читайте на стор. 5.

Штрихи душі художника

У Тираспольській картинній галереї відкрилася виставка викладача Олега Болтнєва та його учнів з Дитячої художньої школи ім. О. Ф. Фойницького.

Близько 170 робіт учнів та 40 акварелей художника потрапили на експозицію під загальною назвою «Штрихи душі».

Як і чому навчає досвідчений майстер своїх учнів ви можете прочитати на стор. 6.