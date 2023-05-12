У суботньому номері газети «Гомін» 13 травня ви зможете прочитати

Про залучення молоді до журналістської професії
У ДУ «Приднестровская газета» з екскурсією побували учні 8-10-х класів Парканської середньої загальноосвітньої школи-інтернату.
Цього разу старшокласникам розповіли, як готуються до друку республіканські газети, що видаються трьома офіційними мовами: українською, російською та молдавською, відповідно «Гомін», «Приднестровье», «Адевэрул Нистрян».
Про що говорили, як спілкувалися школярі з молодими спеціалістами редакції – читайте на стор. 5.
День відкритих дверей
В ДОЗ СПО «Рибницький політехнічний технікум» (РПТ) відбувся день відкритих дверей. Заходи проводилися в рамках II Республіканського фестивалю «У світі професій». З назви фестивалю цілком зрозуміло, що робиться це для того, щоб допомогти учням 8-9 класів визначитися з вибором майбутньої професії.
Про вибір життєвого шляху рибницькими школярами читайте на стор. 5.
Штрихи душі художника
У Тираспольській картинній галереї відкрилася виставка викладача Олега Болтнєва та його учнів з Дитячої художньої школи ім. О. Ф. Фойницького.
Близько 170 робіт учнів та 40 акварелей художника потрапили на експозицію під загальною назвою «Штрихи душі».
Як і чому навчає досвідчений майстер своїх учнів ви можете прочитати на стор. 6.