Интересно и познавательно

В ГУ «Приднестровская газета» – очередная экскурсия. На этот раз республиканские газеты «Приднестровье», «Гомин» и «Адевэрул Нистрян» посетили ученики Бендерской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната.

Это не первая подобного рода экскурсия, проводимая ГУ «Приднестровская газета» в рамках республиканского профориентационного проекта, реализуемого министерством просвещения в сотрудничестве с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В редакциях ребятам рассказали, как готовятся очередные номера газет, издающихся на трех официальных языках нашей республики, – русском, украинском и молдавском; какие общественно значимые темы поднимают в своих публикациях журналисты; как их работа влияет на ситуацию в обществе.

Значимой частью экскурсии стало ознакомление школьников с новым информационным ресурсом – «Приднестровский исторический портал», функционирующем на базе ГУ «Приднестровская газета». По словам руководителя соответствующего отдела Татьяны Трифоновой, «это уникальный ресурс, который помогает узнать много нового, интересного и познавательного об истории Приднестровья».

Финальной точкой экскурсии стало посещение музея журналистики, работающего при Союзе журналистов Приднестровья.

В адрес руководства госучреждения «Приднестровская газета» поступило благодарственное письмо директора Бендерской специальной школы-интерната Е. Магурян. В нем – слова благодарности за предоставленную возможность посетить республиканские газеты, ознакомиться с работой их творческих коллективов.

«Нам очень приятно, что вы проявляете участие к воспитанникам нашей школы: детям с ОВЗ, детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей», – говорится в письме.