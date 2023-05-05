Пишущие историю страны

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На площадке ГУ «Приднестровская газета» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню печати. На него были приглашены представители республиканских газет «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян», полиграфических предприятий «Полиграфист» (Бендеры) и «Типар» (Тирасполь).

О возникновении профессионального праздника работников печатных СМИ, его истории рассказал директор ГУ «Приднестровская газета» Юрий Трифонов. Сегодня в Приднестровье издается более двух десятков газет и журналов, сотрудники которых пишут историю приднестровской государственности.

Руководитель учреждения зачитал приветственный адрес Президента ПМР Вадима Красносельского с Днем печати.

«Сегодня печатные издания Приднестровской Молдавской Республики информируют читателей о жизни республики, о достижениях ее граждан, о туристических маршрутах и инвестиционной привлекательности нашего государства, об истории Приднестровья, о великих подвигах наших дедов и отцов. Глубоко убежден, что печатные издания и впредь будут достоверно рассказывать о феномене Приднестровья и о его выдающихся людях», – констатировал в поздравлении глава государства.

К поздравлениям Президента присоединился и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР Максим Кравец. Он отметил, что даже во времена цифровых трансформаций информационной среды газеты остаются максимально востребованными. «Надо приучать людей читать. Цена ошибки в отпечатанном номере газеты очень высока. В связи с этим на газетчиков ложится чрезвычайно высокая ответственность. Поэтому в газетах публикуются лишь тщательно выверенные, проверенные материалы», – сказал заместитель руководителя ведомства.

Особых слов благодарности заместителя министра удостоились постоянные и давние партнеры творческих коллективов республиканских газет – работники полиграфической отрасли. Здесь, по словам Максима Кравец, постоянно внедряются новых технологии и оборудование. Он передал также поздравления работникам печати и полиграфистам от руководителя ведомства Сергея Бабенко и пожелал им творческих успехов и профессионального роста.

Затем настало время награждений. Работникам полиграфической отрасли и журналистам были вручены ведомственные награды. В числе награжденных и сотрудники государственного учреждения «Приднестровская газета». Корреспонденту газеты «Адевэрул Нистрян» Ирине Чебан вручена Грамота министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР, а корреспонденту газеты «Гомин» Марине Сове объявлена благодарность министерства.

Благодарности за самоотверженный труд по продвижению республиканских газет «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян» от имени руководства ГУ «Приднестровская газета» и профсоюзного комитета удостоились главные редакторы Александр Карасев, Любовь Фетисова и Людмила Солтан.

Поздравления коллегам и партнерам-полиграфистам прозвучали также из уст председателя Союза журналистов ПМР Александра Карасева. «Журналисты – представители нелегкой, порой опасной работы. Работы идеологической. Общество нам доверяет, и мы обязаны оправдать доверие наших читателей».

Фото Виктора Громова