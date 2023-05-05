Анонс газеты «Приднестровье» на 6 мая

Субботний номер газеты посвящен предстоящему великому празднику – Дню Победы. Республика встречает этот великий день, помня о прошлом и надеясь на лучшее.

По страницам газеты продолжает шествие Бессмертный Полк. В республиканскую партию «Обновление», где реставрируют и печатают портреты, жители республики приносят сотни фотографий воевавших близких. Часть материалов, с указанием кратких биографических сведений, «Приднестровье» по традиции публикует в праздничной подборке ко Дню Победы.

В передовой статье главного редактора Александра Карасева «С памятью и надеждой!» говорится о том, как республика встречает этот день: проходят торжественное собрания, круглые столы, «землянки», вечера памяти, акции «Георгиевская ленточка», «Мой герой», «Скажи спасибо»… Отмечается, что на этот раз по площадям и улицам республики не пройдет Бессмертный полк, но он все равно будет. На страницах газеты читатель увидит лица наших героев, плечом к плечу идущих на смертный бой.

Перед великим Днем Победы в редакцию газеты «Приднестровье» всегда много звонят. Люди вспоминают подвиги родных, рассказывают, делятся…

Чтобы память жила, чтобы подвиги помнили. Нина Андреевна Стецкая из села Гидирим Рыбницкого района рассказала историю отца. Как его забрали на войну. Как он попал в Венгрию. Как на него, рядового Андрея Андреевича Ляхевича, пришла похоронка. Но где был похоронен воин, в документе не значилось. И, наконец, о том, как дочь спустя десятки лет нашла памятник с именем отца, можно прочитать в материале «Еще одна грустная и гордая история».

«Когда-нибудь мы вспомним это…» — под таким названием вышел материал корреспондента из Дубоссар Яны Сакка. Галине Алексеевне Леоновой 88 лет, и она хорошо помнит день освобождения родных Дубоссар, охотно рассказывает об отце, портрет которого в строгой рамке висит над кроватью.

С удовольствием прочтут читатели и рассказ бендерской писательницы Лидии Прано. Он называется «Война», и в нем некоторые эпизоды воспоминаний об освобождения Бендер.

В субботнем номере помещены материалы, посвященные и профессиональным праздникам — Дню печати и Дню радио.

«7 мая мы готовили не совсем обычный выпуск передачи «Радио Приднестровья». Не потому, что профессиональный праздник… Впервые шла трансляция с мощного радиоцентра в пгт. Маяк Григориопольского района», — делится воспоминаниями в статье «Под крылом Ксюши или Один день из жизни радио» ветеран журналистики, член союза журналистов СССР и ПМР Николай Тимофеев.

Из публикации Николая Бучацкого «Радченко и его радио», читатель узнает о том, как создавалось наше радио, кто стоял у его истоков.

Любителей поэзии заинтересует Литературная страница «Праздник Победы – праздник Весны».

«…Тогда людей редко называли «ветеран войны». Прошло не так много времени, и каждый второй взрослый человек был в той или иной мере таким ветераном. Николай Иванович Юркин же был Героем Советского Союза». Так начинается очерк о воздушном разведчике, получившем высшую награду и жившем в Тирасполе.

Собрать воедино, заинтересовать – создатели «Приднестровского исторического портала» ставят во главу угла популяризацию науки. Необходимо сделать так, чтобы картина прошлого сделалась частью мировосприятия. «Время жать и время сеять» – о новом мощном информационном ресурсе, об истории, способной быть увлекательной.

В преддверии 9 мая волонтеры из Тираспольского техникума коммерции привели в порядок могилы участников Великой Отечественной войны. Участие в мероприятии приняла и Анна Гайдаржи, активный член ОСТК, которая рассказала студентам о каждом из героев. Отчет о об акции «Делай добро» также читайте в праздничном номере.