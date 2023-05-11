Читайте газеты – источник информации

Храмовые праздники населенных пунктов Приднестровья – отличная площадка для публичного представления главных печатных изданий республики – газет «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян». Большое число участников празднеств – это еще и самый оптимальный шанс для сотрудников отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» и почтовиков оформить подписку на республиканские газеты.

Первый храмовый праздник в нынешнем сезоне состоялся в селе Ташлык Григориопольского района. Он стал мотиватором и для первого выезда сотрудников госучреждения «Приднестровская газета» непосредственно к потенциальным подписчикам. И первый блин не вышел в этом году комом – в рамках традиционной акции «День подписчика» оформлена подписка на несколько десятков экземпляров газет. Помощниками в этом выступили сотрудники ГУП «Почта Приднестровья».

Рабочая повестка проведения выездной подписной кампании органично вписалась в программу праздничных храмовых мероприятий с песнями, танцами, выставкой произведений декоративно-прикладного творчества. Стены местного Дома культуры оказались тесны, и празднество выплеснулось на прилегающую территорию, где хозяева радушно, хлебом-солью встречали дорогих и почетных гостей из районного центра.

Примечательно, что одними из самых активных подписчиков стали почтовики, которые в этот день по совместительству играли еще роль солистов вокальной группы. Одна из них не только подписалась на республиканские газеты, но и сагитировала на это своих коллег по ансамблю.

Еще раз напомним читателям нашего сайта: у подписной кампании на республиканские печатные издания непрерывный формат – подписывайся в любой день.

Участники храмового праздника обращали внимание на красочные стенды с логотипами главных газет страны. А это значит, что полку подписчиков обязательно прибудет.

Надежда, да нет, уверенность в этом придает журналистам газет стимул работать, информировать приднестровцев обо всех важных событиях, происходящих в республике.

Фото Алены Пилявской.