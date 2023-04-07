Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 8 априлие, ал зиарулуй ностру:

Ам обсерват о неконтенитэ драгосте де вяцэ ла локуиторий сатулуй Катериновка, районул Каменка. Ый инвидием пе алб, кэч трэеск ка о фамилие маре, штиинду-се тоць унул ку алтул. Ей се букурэ де аерул рече инспират диминяца, де плоае, де зэпадэ, де вынт ши де чирипитул пэсэрилор – де тот че ый фаче феричиць. Кред кэ е чя май импортантэ лекцие пе каре требуе сэ о ынвэцэм де ла ей.

Кум трэеск чей де ла Катериновка, афлэм дин артиколул «Че май фачь, сэтукуле?»

Ын нумереле трекуте дежа «ам кэлэторит» ку думнявоастрэ, стимаць чититорь, прин сателе слобозиене ши каменчене, астэзь порним спре челе рыбницене ши дубэсэрене. Вэ пропунем о кэлэторие пентру доуэ зиле де одихнэ фантастикэ, май департе де грижиле котидиене. Ын тотал вець паркурӂе 88 де километри.

Деталий гэсиць ын артиколул «Зозулень-Офатинць-Гоян. Прин сателе рыбницене ши дубэсэрене».

Ын чя май куноскутэ кроникэ деталиятэ, Летописецул Цэрий Молдовей, скрисэ де Григоре Уреке, предисловия ауторулуй есте урматэ де капитолул, нумит «Пентру лимба ноастрэ молдовеняскэ». Поате кэ меритэ сэ не пунем ынтребаря: «Де ындатэ че кроникарул, каре а фост мартор ал мултор евенименте историче дин секолул ал XV-ля, нумеште лимба цэрий «молдовеняскэ», оаре ну есте ачест лукру прима конфирмаре, фиксатэ ынтр-ун документ историк, кэ апариция лимбий молдовенешть ну а фост ун капричиу «ал унор молдовеништь болшевичь дин епока советикэ», чи о довадэ а традицией културале ши иревокабиле?»

Деспре соарта лимбий молдовенешть пе паркурсул май мултор секоле читим ын артиколул «Ун кувынт ын апэраря лимбий молдовенилор»

Пробабил, фиекаре фамилие аштяптэ ку емоций сэ афле, чине ле ва кондуче пентру прима датэ одораший ын класа ынтый? Кэч ануме де ел депинд резултателе копиилор. Ау авут норок ши ачей елевь ай школий молдовенешть №3 дин Дубэсарь, каре ау пэшит пентру прима датэ прагул школий алэтурь де Светлана Владимировна Кашу ши Олга Петровна Ребдева.

Деталий гэсиць ын артиколул «Династие педагоӂикэ: кынд мунка ынсямнэ вяцэ!»