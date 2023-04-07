У суботньому номері газети «Гомін» 8 квітня ви зможете прочитати:

Подорожуйте, пізнавайте і відпочивайте душею

Науковий Державний заповідник «Ягорлик» – перлина Придністров’я –розташований у Дубоссарському районі в межах акваторії однойменної річки. Є безліч причин, щоб цієї весни відвідати його.

Чому варто відвідати ці чудові місця – читайте на стор. 12.

Талановита молодь – надбання й потенціал держави

У Придністров’ї з 28 по 30 березня Державна служба з культури та історичної спадщини традиційно провела фінали трьох республіканських конкурсів закладів додаткової освіти художньо-естетичної спрямованості: «Юний виконавець Придністров’я», «Юний художник Придністров’я» та «Юний танцюрист Придністров’я».

Про підсумки республіканського заходу – на стор. 1.

ПРИДНІСТРОВ’Я стає зеленішим і привабливішим

Біля села Чобручі, де Дністер поділяється на два рукави: західний – тобто сам Дністер, та східний – Турунчук, природа не поскупилася на унікальні краєвиди. Тут дуже гарні ландшафти, бурхливий водяний перекат, який місцеві жителі називають водоспадом. Тому сюди часто приїжджають туристи, яких приваблюють веселі потоки ріки та неповторні місця нашого краю.

Саме тут провели захід, в якому взяли участь депутати Верховної Ради, члени Уряду на чолі з його керівником, служителі церкви.

Подробиці читайте на стор. 6.

Завжди такий захопливий настільний теніс

У Рибниці у спорткомплексі «Ювілейний» відбулася першість із настільного тенісу серед команд організацій освіти Рибницького району та м. Рибниці.

Про перебіг змагань та нагороди переможців – розповідь на стор. 8.

Головне фото pspridnestrovie-tourism.com