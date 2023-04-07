Анонс газеты «Приднестровье» на 8 апреля

В свежем номере главной газеты республики читателей ждет встреча с лауреатом премии «Человек года» Русланом Костюком, путешествия в села Катериновка и Загородное, также они узнают почему 7 апреля отмечается День памяти моряков-подводников и многое другое.

Редакция продолжает знакомить читателей с лауреатами премии «Человек года». На этот раз корреспондент побывал в гостях у победителя номинации «Достижения в спорте» Руслана Костюка. Интервью вышло многослойным: он оказался не просто тренером, воспитывающим кикбоксеров-чемпионов мира, но и человеком, который искренне болеет за спорт в родной Рыбнице, а также занимающимся реабилитацией с детьми с ограниченными возможностями. Об нем читайте в очерке «Когда окрыляет не «Ред Булл», а успехи воспитанников».

«Уезжают, в первую очередь, потому, что за границей предлагают высокую заработную плату. Это палка о двух концах. Невольно жертвуешь общением с близкими, здоровьем, драгоценным временем…» О том, чем живет село Катериновка, какие мысли занимают сельчан – в материале «Возвращайся домой». И чем раньше, тем лучше…

В рубрике «К вам едут журналисты» новый материал. На этот раз команда газеты отправилась в необычное место, некогда оно было селом, а сегодня стало улицей. Как так вышло, ответ в субботнем номере. Заодно и знакомства с приятными людьми.

34 года назад в Баренцевом море в результате пожара затонула советская атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец». Погибло 42 из 69 членов экипажа, включая командира субмарины. С тех пор 7 апреля отмечено, как День памяти моряков-подводников. Это была не единственная трагедия в советском и российском подводном флоте, произошедшая в мирное время. Первая датирована 1904 годом. В материале «Головные уборы снять!» речь пойдёт о катастрофах в морских глубинах в послевоенное время.

В жизни многих из нас оптика играет немаловажную роль. Но зачастую люди даже не подозревают, насколько уязвимы. Забавная и, одновременно, поучительная история – «Полимеры». Как же не просто иметь с ними дело!

«Вербное воскресение»-большой церковный праздник. Его почитают многие люди, в том числе и школьницы Светлана и ее подруга, которые несколько лет назад в этот день решили торговать перед церковью веточками вербы. Что у них из этого вышло — в рассказе «Вербное воскресение».

Мало кто знает, что «актерами» в первом российском мультфильме были… препарированные тараканы!? Звучит жутко, не правда ли? Но традиционная рубрика «День в истории» знает, как заинтриговать и о чем рассказать. 8 апреля – День российской анимации. Список мультфильмов для просмотра прилагается.

Чего боятся мужчины? У некоторых мужчин необъяснимый страх вызывают… женщины, а также странные события, сопровождающие их. Об одном из таких случаев читатели газеты могут узнать из рассказа «Люся Богомолова».

Пока за окном то дождь, то солнце, мы продолжаем мечтать о хорошей устойчивой погоде и с нетерпением ее ждать. В этот раз мы собрали самые необычные и креативные варианты свиданий. Где посмотреть кино на проекторе, нарисовать собственную картину и научиться ездить верхом? Об этом в материале «Сходим на свидание?».

Традиционно в номере гороскоп, погода, а также Лунный посевной календарь.