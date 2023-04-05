Исторический портал Приднестровья завоевывает аудиторию

За неделю, прошедшую со дня официального открытия «Исторического портала Приднестровья» его материалы посмотрели более 7 тыс. раз. Сопровождают агрегатор исторической информации специалисты ГУ «Приднестровская газета».

Статистика свидетельствует: больше всего на портал заходили по ссылке (https://history.gospmr.org/) или через QR-код. Самые активные пользователи из Приднестровья, Молдовы и России. Но есть и из стран дальнего зарубежья: США, Германия, Испания.

Знание истории – ключ к решению проблем настоящего и будущего.

В гостях в ГУ «Приднестровская газета» побывала съемочная группа Первого Приднестровского телеканала, которая подготовила специальный репортаж.