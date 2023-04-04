Рассказ о том, как газета делается…

Газета в руках читателя – всего лишь вершина информационного айсберга. Над пахнущими типографской краской газетными полосами предварительно, не считаясь со временем, потрудились корреспонденты, редакторы, корректоры, переводчики, дизайнеры-верстальщики, ответственные секретари, да и в целом все, кто составляет творческие коллективы республиканских газет, входящих в ГУ «Приднестровская газета».

О долгом пути строк корреспондента на газетные полосы журналисты республиканских газет «Приднестровье», «Гомин» и «Адевэрул Нистрян» рассказали учащимся специальной коррекционной школы-интерната для слабослышащих детей в Тирасполе, которые посетили редакции на исходе рабочей недели, в то время, когда новые номера заканчивали готовить к печати.

Экскурсия в редакции госучреждения – одна из составных частей республиканского профориентационного проекта, реализуемого министерством просвещения в сотрудничестве с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Накануне ребята побывали в Приднестровской государственной телерадиовещательной компании, где узнали, как создаются теле и радиопередачи.

Общение в редакциях главных газет республики выдалось неформальным. Дети проявили живой интерес к подробностям рассказов практикующих журналистов о том, как делается газета, рассматривая свежие и архивные номера газеты. Особо их заинтересовали красочные праздничные выпуски республиканских газет.

В завершении ознакомительной экскурсии в ГУ «Приднестровская газета» школьникам продемонстрировали видеоролик о деятельности госучреждения, а также презентовали новый информационный ресурс – «Приднестровский исторический портал». Представители ГУ «Приднестровская газета» рассказали ученикам и педагогам как они могут использовать потенциал портала для подготовки рефератов, другого рода работ и в целом для отличной учебы.

Отрадно, что как минимум один школьник из посетившей республиканские газеты группы сказал, что хочет стать журналистом. Ждем молодую смену…

Фото Марины Совы и Виктора Громова