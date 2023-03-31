Анонс газеты «Приднестровье» на 1 апреля

В первый апрельский день на страницах главного печатного издания республики читатели найдут интересные материалы о приднестровских учителях, публикацию о будущем Тираспольского дендропарка, рецензию на премьеру театра драмы и комедии и многое другое.

Не только давать ученикам знания, но и прививать им моральные и духовные ценности – такой путь выбрал для себя учитель музыки и рисования из Григориопольского района, победитель конкурса «Человек года-2022» в номинации «Талант и признание» Валерий Гуменюк. О профессии, которая стала призванием — в материале «Больше чем учитель».

Южный колорит Тирасполя – в его жителях. Многие тираспольчане помнят учителя музыки из третьей школы Юлия Глейзера. В рубрике «Незабытые имена» вспоминаем удивительного педагога и музыканта.

Республиканский ботанический сад сохранится, но в несколько иной, чем прежде ипостаси. Большая часть его территории стала Тираспольским дендропарком. Меж тем, учёные ботанического сада по-прежнему будут вести работу по приспосабливанию к нашим условиям диковинных растений, а также по возвращению в дикую природу редких и исчезающих представителей отечественной флоры. Совсем недавно сотрудники сада доказали, что в сказке «Двенадцать месяцев» есть доля реальности: подснежники в питомнике зацвели в канун Рождества. Об этом в заметке «Когда сказка стала былью».

Спектакль-размышление о жизни и ее смысле в эти дни вышел на сцене театра им. Н.С. Аронецкой. Это было смелое решение: представить премьеру по такому сложному материалу. Немецкий писатель Генрих Белль вообще автор непростой, склонный к глубоким размышлениям, к поиску ответов на вопросы целой жизни. И вот перед приднестровской театральной публикой спектакль по мотивам романа — «Глазами клоуна». Кстати, премьера подготовлена как раз ко Дню рождения театра им. Н.С. Аронецкой и к Международному дню театра. Рецензию на премьерный спектакль вы найдете в субботнем номере газеты под названием «Исповедь одного клоуна».

«…Мы хранили серебряные обертки от шоколадок и сигарет, чтобы превратить их потом в рождественские украшения… И календарные страницы, чтобы сделать их картинами… И крышки-пипетки от лекарств на случай, если какое-то лекарство окажется с другой крышкой… И использованные спички, которыми удобно зажигать еще одну свечу…» — приводит слова уругвайского журналиста Эдуардо Галеано читательница газеты В.Мощенская. И воспринимая их, многие ее сверстники, люди серебряного возраста, думает редакция, вспоминают себя и то время. Газета хочет согласиться с автором, что материал «О пеленках и мобилках», который помещен на очередной странице субботнего выпуска газеты придется «по вкусу» и другим поклонникам нашего печатного издания. Впрочем, как и публикации, подготовленные самими читателями под рубриками «Здоровье», «Советы практичной хозяйки». Читайте страницу «Мои года- мое богатство».

Порой самые удивительные вещи случаются тогда, когда этого меньше всего ждешь. К чему может привести заурядное прослушивание музыки в маршрутке – в небольшой юмореске «Черные глаза».

Облик двора способен измениться с появлением всего одного жильца… В нашем доме поселился «Замечательный сосед» – о том, к чему это привело – в одноименном материале.

«География приднестровской кухни» продолжает расширять границы. На этот раз газета отправился в Рыбницу в ресторан «Прага». Впрочем, несмотря на название, здесь не чешская кухня, а сербская, а всем заправляет серб Иван Панич. Он-то и расскажет читателям об изумительной и где-то загадочной балканской кухне, которая стоит на стыке восточной и западной традиций.

Беспощадная война с воробьями и оппортунистами, выплавка стали на дому, великий голод и не менее великий энтузиазм простого народа, массовый террор, хунвэйбины, уничтожение людей, книг, произведений искусства во имя идей «великого кормчего» Мао Дзэдуна. Как это началось и чем в итоге закончилось, в материале «Культурная революция: приступ безумия по-китайски» (рубрика «День в истории»).

Традиционно на страницах газеты гороскоп, погода, приметы месяца, календарь знаменательных дат.