У суботньому номері газети «Гомін» 1 квітня ви зможете прочитати:

Слово про Олеся Гончара

Про відомого письменника, великого майстра українського слова Олександра Терентійовича Гончара написано багато публікацій і спогадів, що цілком зрозуміло, адже чи не кожен його твір є визначним явищем у літературному житті.

Про творчість та цікаві факти з життя письменник йдеться на стор. 9.

Сільський музей очікує туристів

Музей історії села Карагаш, що у Слободзейському районі, розгорнув свої експозиції з 1995 року. Заснували ж його подружжя Коваленко: Петро Степанович, викладач історії та колишній директор сільської школи, та його дружина, учителька початкових класів Парасковія Іванівна.

Як нинішня завідувач музею Олена Ричкова підготувала музейну експозицію до «Року агропромислового комплексу сільських територій та сільського туризму» читайте на стор.5.

Життя і творчість у світі прекрасного

У Тираспольській картинній галереї відбулось урочисте відкриття виставки творів двох придністровських художниць – Алли Присакар та Ауріки Флоря.

Чим порадували любителів мистецтва майстри живопису та акварелі – розповідь на стор. 6.

Як знайти своє призначення?

Кожен з нас має певні бажання, цілі, мрії. Та чи дійсно всі вони наші? Можливо, частина з них нав’язана нам соціумом, вихованням, освітою, певними культурними традиціями. Щоб прожити своє життя, а не чуже, необхідно вміти відкидати ці другорядні фактори, а потім ставити собі запитання.

Відповіді на питання розміщені на стор. 8.