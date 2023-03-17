У суботньому номері газети «Гомін» за 18 березня ви зможете прочитати:

Весняний тур запрошує в Білочі

Для когось село Білочі – всього лиш точка на карті Придністров’я, а для людини, яка там побувала – це чудовий казковий край.

Довідатись про чудове село та його людей можна, прочитавши матеріал на стор. 12

Для тих, хто в пошуках роботи

У Бендерському ПК імені Павла Ткаченка 14 березня відбувся ярмарок вакансій. Загальна кількість пропонованих робочих місць склала близько 1 200. Міська служба зайнятості Центру соціального страхування та соціального захисту готова не тільки проконсультувати всіх охочих, а й направити на навчальні курси за форматом теорія плюс практика.

Подробиці про ярмарок вакансій в Бендерах читайте на стор. 4.

Не та мати, що народила

Ця приказка повною мірою характеризує сім’ю Цуркан, яка виховує трьох прийомних дітей.

Про багатодітну сім’ю – розповідь на стор. 6

Придністровська «леді Mері»

Вона не чаклунка, на літає з парасолькою, не виховує чужих дітей, але не боїться змін, знає, як зробити дитячий світ більш радісним, насиченим людським теплом, увагою, добротою та щастям.

Як знайшла своє покликання дівчина на ім’я Марія читайте на стор. 6

Головне фото: www.pstourismpmr.org