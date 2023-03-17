Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 18 мартие, ал зиарулуй ностру:

О касэ ынвекитэ де време ши лэсатэ ын воя сорций девине о адевэратэ перлэ дин районул Дубэсарь. Дупэ рестаураря ей, проприетарий, соций Раду ши Марина Кошняну, с-ау гындит с-о трансформе ынтр-о пенсиуне, нумай бунэ пентру конфортул туриштилор. Аша ши а апэрут «Каса собарулуй».

Деталий гэсиць ын артиколул «Каса собарулуй».

Ын фоаерул Палатулуй де Културэ «Павел Ткаченко» дин орашул Бендер с-а десфэшурат ярмарокул локурилор ваканте де мункэ, ын кадрул кэруя ау фост пропусе 1200 де жобурь. Ын 80 ла сутэ динтре казурь се чер мунчиторь. Орашул аре невое де конструкторь, тенкуиторь, зугравь, лэкэтушь, спечиалишть ын техника санитарэ, шоферь де диверсе категорий, букэтарь, келнерь. Сынт ла маре кэутаре ши лукрэторий ку студий супериоаре – ынвэцэторь, инӂинерь, медичь.

Деталий гэсиць ын артиколул «О алеӂере пе плак».

Тирасполянул Дмитрий Брижатый ынкэ де пе бэнчиле школаре шь-а алес месерия — чя де фризерь. Ун ан де зиле а студият ын Чентрул де инструире ал Асочиацией де дезволтаре а артей коафурий дин РМ, акум мунчеште ын салонул «Анри» дин капиталэ. Аре фоарте мулць клиенць, пентру кэ е ун спечиалист бун ши пентру кэ ле оферэ конфорт, ле штие преферинцеле. Дмитрий колекционязэ апарате де рас ши тунс дин периоада советикэ.

Деталий гэсиць ын артиколул «Сатисфакия бэрбиерулуй е клиентул феричит».

Ла Григориопол бобочеий дин класа ынтый а школий де арте «Т.Гуртовой» ау примит онорификул титлу де тинерь музичиень, пластичиень ши дансаторь. Ероий зилей, песте 70 де дисчиполь ай класей ынтый де ла секция де музикэ дин Григориопол, орэшелул Маяк, сателе Бутор ши Бычок, де ла секцииле де арте пластиче ши кореографие, адунаць ын локалул чинематографулуй «Восток», ау фост салутаць де шефа де студий а институцией Юлия Бабюк.

Деталий гэсиць ын артиколул «Ын лумя миракулоасэ а сунетелор ши кулорилор».