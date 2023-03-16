Наше славное прошлое – на историческом портале

Руководство Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций представило Президенту Вадиму Красносельскому проект «Приднестровского исторического портала». Реализацией идеи по созданию агрегатора исторического контента занимается ГУ «Приднестровская газета».

Уже опубликовано свыше 200 материалов различного формата. Пользователи смогут ознакомиться не только с текстовыми материалами, но видеосюжетами, лекциями, аудиокнигами, подкастами, лонгридами и иным мультимедийным контентом.

Будет также «Книга памяти погибших при защите Отечества». Ее наполнением занимается минобороны.

Фото: https://president.gospmr.org/