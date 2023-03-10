Анонс газеты «Приднестровье» на 11 марта

Свежий субботний номер главной газеты республики посвящен им – прекрасным женщинам Приднестровья, чей праздник мы отмечали на уходящей неделе. Это и рассказ о лауреате конкурса «Человек года» почтальоне Вере Плешкан, и публикация о происхождении необычных женских имен, и воспоминания о первой встрече с ней – единственной и неповторимой.

Почтальон в селе — больше, чем почтальон. Это друг, доставщик долгожданных новостей, писем от родных, любимых газет и журналов, а для людей одиноких это почти родственник. Кто-то, быть может, исполняет свои обязанности формально: приехал, доставил, уехал. Но только не Вера Плешкан, почтальон из Терновки, победительница конкурса «Человек года – 2022» в номинации «Работник года в сфере связи». О ней самой в материале «Почтальон в селе. Почти родственник».

Кто готовится к Международному женскому дню за год? Нет, не мужчина, подаривший плохой подарок в нынешнем, а продавцы цветов. Наш корреспондент побывал в тепличном хозяйстве и взял интервью у директора фирмы «Восторг» Ирины Рубчевой. О том, когда начинается подготовка к следующему 8 Марта, какие виды растений скоро появятся на рынке и как работают цветочные бутики – в публикации «Не только по праздникам».

«Мне повезло в жизни, очень. Я встретил девушку, образ которой был у меня построен заранее, пожалуй, ещё в раннем юношестве. И когда однажды наши пути с ней пересеклись — моё сердце ёкнуло. Я увидел то, что во мне жило, что я ожидал, о чём я мечтал, и что волновало моё сердце днём и ночью, — так пишет в своем рассказе «Единственная и неповторимая» Владимир Денисенко.

А это уже рассказ другого корреспондента газеты и называется он «Букет тюльпанов»: «Ирина взяла его под руку, и, не постеснявшись людской толпы, которая в этот час никак не редела, впервые поцеловала. Неумело это сделала, но так искренне». Это случилось в День 8 марта на цветочном базаре тираспольской «Орхидеи». Девушка так искренне поблагодарила своего друга за подаренный ей букет тюльпанов, но, как оказалось, и не только за это.

Милые, дорогие женщины, литературная страница субботнего номера газеты «Да светится имя твое!» посвящена вам, любимые и влюбленные, очаровательные и красивые.

Музыка рождается из камня… В праздничном номере газеты очерк о приднестровском скульпторе Григории Султане. Тема женщины стержневая. Помечтаем вместе с автором публикации «Если б я был Султан».

Конечно, настоящих, живых, тонко пахнущих летним садом цветов ничего не заменит. Но каждому человеку и каждому конкретному событию подойдет свой, оригинальный подарок. И, казалось бы, современного человека уже ничем не удивить. А всякий раз находится что-то еще более оригинальное и еще более яркое, чем прежде. О том, как идея порадовать друга необычным поздравлением, стала маленьким бизнесом, читайте в материале «Подарок с огоньком».

Много ли в вашем окружении девушек с именами Эрна, Стелла, Георгина? Нет таких знакомых? А у нашего корреспондента есть. О происхождении столь необычных имен, о том, почему родители решили именно так назвать дочерей, читайте в статье «Сильная», «смелая», «возделывающая землю».

Есть в Тирасполе такой переулок 8 Марта. Найти его на городской карте не так-то просто, хотя он и находится в самом центре столицы. Автор материала рассказывает об этом уголке города в рубрике «Где эта улица, где этот дом».

Традиционно в номере гороскоп, прогноз погоды.