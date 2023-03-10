У суботньому номері газети «Гомін» 11 березня ви зможете прочитати:

Листоноша з красивим ім’ям Віра

Понад 30 років вона працює в поштовому відділенні села Тернівка Слободзейського району. Люди її поважають, цінують і довіряють їй.

Упродовж багатьох років Віру Олексіївну вшановували званням «Кращий листоноша», а за підсумками минулого року вона стала переможницею республіканського художньо-публіцистичного конкурсу «Людина року – 2022» у номінації «Працівник року в галузі зв’язку».

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У світі творчих професій

Якщо театр починається з вішалки, тоді з чого ж починається шлях до акторської професії?

Юні обдарування колективів «Грані» та «Апельсин» молодіжного клубу «Орфей» побували на екскурсії в Придністровському державному театрі драми та комедії ім. Н. С. Аронецької. Захопливе знайомство з закуліссям для них провів головний режисер театру Дмитро Ахмадієв.

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Козацькому роду нема переводу

В історії Придністров’я козацькій культурі належить особливе місце.

Справжнє свято влаштували у Бендерській фортеці з нагоди 30-річчя від дня утворення Окремого резервного прикордонного козацького полку Міністерства державної безпеки ПМР.

Гості щиро дякували організаторам та учасникам фестивалю за цікаву програму, а отаман Слободзейського козацького округу ЧКВ Олександр Семчак зазначив: «Серце наповнюється радістю від того, що наша молодь стає нам гідною зміною. Це найголовніший показник того, що ми робимо все правильно для нашої держави».

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Тобі одній, уявлена царівно, тобі одній дзвенять мої пісні ній, уявлена

З нагоди Міжнародного жіночого дня 8 Березня ми щиро вітаємо наших чарівних жінок і даруємо кілька прекрасних творів кращих українських авторів. Кожен поетичний рядок, написаний рукою майстра слова, викликає справжнє захоплення.

Гарного весняного настрою вам, любі мами, сестри та кохані!

Добірку поезій читайте на стор. 7.