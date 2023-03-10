Читиць ын зиарул де сымбэтэ, 11 мартие:

Мэестрие педагоӂикэ ши артистикэ ла суперлатив, о енормэ драгосте фацэ де професие ши копий, перманентэ перфекционаре – посесоареле ачестор калитэць ексчеленте сынт Валентина Антоновна Гурицэ ши Мария Ивановна Руденко, ынвэцэтоаре де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ ла ӂимназиул №1 дин орашул Бендер.
Деталий гэсиць ын артиколул «Девотамент професией».
Потривит Наталией Михайловская, директоаря техникумулуй политехник дин Каменка, институция кондусэ де думняей прегэтеште спечиалишть ын чирка 10 домений. Май оферэ ши посибилитатя де а ынсуши диферите професий персоанелор дежа пласате ын кымпул мунчий.
Деталий гэсиць ын артиколул «Ку о историе богатэ ши ун презент демн».
«Спортики» ши «Редан». Дакэ аць аузит ачесте кувинте пентру прима датэ, прекум ам пэцит ной речент, вэ ва трези интересул ачест артикол. Дакэ ну, атунч ку атыт май мулт. Ынчеркэм сэ не дескуркэм ын челе че се ынтымплэ.
Деталий гэсиць ын артиколул «Спортики» контра «Редан».
Клубул спортив де данс «Гармония» а маркат речент 10 ань де активитате. Ын ел се окупэ копий де диферитэ вырстэ, ынчепынд де ла 3-4 анишорь, дар ши матурь, каре дореск сэ-шь сусцинэ цинута физикэ ши буна диспозицие.
Деталий гэсиць ын артиколул «О дозэ де диспозицие бунэ».