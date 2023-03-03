Чтобы расширить круг читателей

Не верьте скептикам, которые многоголосьем вещают, будто время печатных изданий безвозвратно ушло, дни их сочтены. На разных исторических этапах газеты и журналы периодически переживали ренессанс. Сейчас тоже наступает такое время. Да, традиционные газеты меняются, изменяют свое лицо, органично дополняются электронными вариантами, приобретают форму мессенджеров, социальных сетей. Но они остаются! Спрос на них есть! Представители старшего поколения предпочитают печатные версии, мобильная молодежь выбирает электронные форматы коммуникации. Процесс развития не стоит на месте, он просто видоизменяется.

Поспевать за всем – одна из главных задач сотрудников отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». Популяризация республиканских газет, расширение читательской аудитории, широкое распространение информации о возможности подписки на государственные периодические издания –все это в зоне их ответственности и пристального внимания. Работа их всегда зовет в дорогу.

Вот и на днях они выехали в служебную командировку и провели рабочие встречи в Дубоссарском и Григориопольском районах. Круг заинтересованных собеседников составили начальник управления культуры Григориопольского района Наталья Думитрашко, заместитель начальника МУ «УНО» по образовательной деятельности Ольгой Брага, директор районного управления «Служба социальной помощи» Нина Заяц, начальник МУ «Служба социальной помощи Дубоссарского района и города Дубоссары» Любовь Бугаенко, руководитель Дубоссарского районного управления культуры Светлана Скрикуляк.

Обнадеживает, в первую очередь, то, что все, с кем беседовали представители ГУ «Приднестровская газета», осознают значимость своей роли проводников печатного слова в массы, понимают его вес и необходимость для ведения открытого и откровенного диалога органов власти с гражданами, разъяснения им позиции госорганов различного уровня по всем волнующим людей вопросам.

Все это возможно при условии осуществления подписки. Подписная кампания же на республиканские газеты «Адевэрул Нистрян», «Гомин» «Приднестровье» проходит постоянно.

Примечательно, что как раз во время беседы сотрудников ГУ «Приднестровская газета» с представителями местных органов власти двух центральных районов республики почтальон принес свежие номера газет. Разговор сразу же приобрел более конкретный и предметный характер. Подписчики делились впечатлениями и о самих газетах, и о публикуемых там материалах. На рабочих столах в кабинетах государственных служащих местного уровня присутствовали в тот день все три республиканские газеты. Языковой барьер, а газеты издаются на трех официальных языках нашего государства, преодолевается мгновенно и легко, потому что хоть кто-нибудь да владеет, наряду с русским, еще и молдавским и украинским. И за чтением следует обсуждение «зацепивших» газетных публикаций.

Сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» поблагодарили партнеров за неизменную помощь в организации подписки на главные печатные издания страны в подведомственных им учреждениях и организациях, вручили им экземпляры газет, рекламные буклеты.

Такого рода встречи только начало большой работы по проведению подписной кампании. Призывы подписаться на республиканские издания, словно круги на воде, расходятся дальше – в сельские школы и Дома культуры, к работникам социальных органов и учреждений, далее везде…

В планах сотрудников отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» – очередные поездки в регионы Приднестровья. А все для того, чтобы круг читателей республиканских газет был как можно шире.

Подписывайтесь на газеты, читайте их. В них – оперативная, достоверная и интересная информация.

Фото Елены Лозинской и Татьяны Царенко.