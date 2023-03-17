Анонс газеты «Приднестровье» на 18 марта

Свежий номер газеты расскажет о прекрасных людях из села Красненькое, необычном хобби Олега Белокопытова и многом другом.

Украсить пирожные и капкейки посыпкой, кремом и фигурками из шоколада на свой вкус, а затем, показав одноклассникам маленькое произведение искусства, съесть его – чем не мечта школьника? А уж если это все происходит на уроке – цены нет таким занятиям, и сытым будешь, и довольным, как тут не проснуться тяге к знаниям? На таком нестандартном уроке в минувшую среду побывали ученики 9 «б» класса столичной школы №12 в Тираспольском техникуме коммерции в рамках Дня открытых дверей. Вместе со школьниками побывал на мастер-классах наш корреспондент, узнал, чему обучают школьников в ТТК, и рассказал об этом в зарисовке «И сытым будешь, и довольным».

Мы приехали в село Красненькое Рыбницкого района в серый, пасмурный день самой ранней весны. Здесь, конечно, много проблем, типичных для современных сёл. И всё же наши сердца согрелись общением с настоящими, талантливыми, неравнодушными людьми, которые здесь живут. Они не просто хотят сделать родное село лучше, они уже это делают. Спектр полученных впечатлений в материале «Здесь не отстают от жизни».

В ее жизни, как вокалистки, были гастроли в Испании. Концерты с выступлением тираспольчанки имели огромный успех, ее уговаривали остаться здесь, сулили достаток. Иногда, перевозбуждённая после выступления, она долго не могла уснуть, и в такие бессонные ночи появлялась безумная мысль: а, может, действительно все бросить и перебраться жить сюда, перевезти семью, детей ради лучшего будущего? Но потом наступало пробуждение, пронизанное горькой тоской по родным и близким, по своему милому, уютному дому. «Милый, благодатный край! Край, где мне знакома каждая былинка, травинка, тропинка… Край, с которым связана вся моя жизнь, без которого я не могу жить, дышать, творить» — так пишет в своем очерке «Гастроли в Испании» Лариса Беньковская.

Газета «Приднестровье» довольно-таки часто рассказывает о людях увлечённых. Иногда не сразу поймёшь, где у них заканчивается работа и начинается хобби. И наоборот… Олег Белокопытов, будучи в прошлом инженером, не просто собирает теле-радиотехнику. Он её реставрирует. Иногда, почти в буквальном смысле этой фразы, с остова. Большая часть его коллекции в рабочем состоянии. Самое интересное, что и начинка экспонатов оригинальная. В материале «История телевидения на стеллажах» рассказ пойдёт о телевизорах.

В Бендерской крепости могли бы установить ещё один памятник… Из постоянной рубрики газеты «Созвездие имен» любопытствующие узнают о том, как связаны Роксолана и Приднестровье.

«Сейчас мне чуть больше сорока, но я отлично помню, как много лет назад в начале учебного года классный руководитель у нас, школьников, спрашивал, кто какой национальности. По очереди называл фамилии, в алфавитном порядке. И мы должны были во всеуслышание назвать свою национальность, которую педагог тут же записывал напротив фамилий в журнал». Продолжение — в публикации «О справедливости вселенской».

— Пап, она никогда не просит помочь, навкалывается, а потом ходит сердитая, насупленная и токсичная, — жалуется сын мужу.

— Это женское, сынок, привыкай, — смеется муж.

С такого диалога начинается материал автора издания «О тех, кто на светлой стороне мира». Он о женщинах. Об их непредсказуемости в хорошем смысле этого слова.

У кого нет знакомого по фамилии Балабан, тот, возможно, никогда не жил в Приднестровье. Однако есть Балабаны не только у нас, но и в США. Именно в эту страну в XIX веке эмигрировал тираспольчанин Израиль Балабан, который впоследствии стал отцом Барни Балабана – будущего президента «Парамаунт Пикчерз». Об этом — в зарисовке «Какие люди в Голливуде».

Возможен ли симбиоз быта и музыки? Автор очерка «Между фортепьяно и шифоньером» всерьез озадачен, как поступить с антикварным инструментом. Перефразируя Виктора Цоя: «Всё, что мне нужно – это несколько слов и место…» куда поставить пианино.

Размышления «Почему стоит совершать добрые поступки? И делать это бескорыстно» расположились под рубрикой «Заметки на салфетках». Автор рассуждает о сути армянской пословицы «Делай добро и бросай его в воду».

Традиционно в номере: гороскоп, погода и сканворд.