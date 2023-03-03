Анонс газеты «Приднестровье» на 4 марта

Новости ГУ

Вот и пришла весна. Ее приметы не только на улицах городов и сел, на полях и в садах, но и в душах людей. Может быть поэтому свежий номер газеты полон ярких и интересных материалов про весенние хлопоты и трудовые свершения во благо жизни и мира на земле.

Фото Виктора Громова

Кто из молодых не хочет иметь свое собственное дело, заниматься бизнесом? И тираспольчанин Петр Морарь, окончив столичный техникум коммерции и поработав шесть лет шеф поваром в престижном ресторане, наконец, решился на смелый шаг и занялся предпринимательством. Знания и профессиональный опыт помогли ему создать предприятие по приготовлению итальянской, американской и азиатской кулинарной продукции. Его пиццу и суши уже успели узнать многие, но он считает, что это – только начало. Подробнее в очерке «Неаполитано» по-тираспольски».

Фото Виктора Громова

О том, как автор издания побывал в Бендерском высшем художественном колледже им. В. Постойкина и что увидел в мастерской церковно-исторической живописи, читайте в материале «Икона, словно живой организм» в рубрике «К вам едут журналисты».

Фото Виктора Громова

Настоящий гусар: пышные бакенбарды, кивер, доломан, перевязь. Пример Якова Кульнева быстро стал образом русского офицера в широком смысле. Будучи двадцатишестилетним поручиком, Кульнев участвовал в покорении Бендерской крепости. «Отступил, сжёгши мост» – очерк об отважном воине в рубрике «Созвездие имен».

Фото Николая Феча
Фото Николая Феча

Тема, способная стать важным историческим направлением – «Письма маленького человека». Материалы бытового, житейского характера, которые так или иначе раскрывают эпоху. О чем рассказали письма – в одноименном материале.

Фото Андрей Павленко

В рубрике «Путевые заметки» на этот раз Прага. Автор побывал в старом городе, но и на современные памятники не преминул взглянуть. Один из них – «голова» известного писателя Франца Кафки, привлекающая тысячи туристов и появившаяся в 2014 году. Если бы в Тирасполе установили что-то подобное не менее необычному деятелю искусства, нашему уроженцу Михаилу Ларионову, это бы тоже не прошло незамеченным, уверен автор.

Фото Виктора Громова

Страница для людей серебряного возраста «Мои года –мое богатство» давно полюбилась, и многие, знакомясь с материалами, сами готовы с удовольствием поучаствовать в подготовке новых публикаций.

Фото из личного архива Оксаны Руссу

В начале весны резко активизируется природная жизнь, в которую органически включаются разнообразные садоводческие хлопоты. Но ведь сад – сущность многомерная, свести её к вопросам чисто утилитарной пользы – ошибка и заблуждение. Философское, лирическое, художественно-эстетическое значение сада – тема неисчерпаемая. Отчасти её раскрывает материал «Сад – обитель души и поэзии» (который находится в Слободзее).

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Уже ломаете голову, что подарить любимой на 8 Марта? Приднестровские кондитеры предлагают креативное решение — торт в стаканчике для кофе, а рядом — букет. От килограммовых тортов до бенто-тортиков — проследил изменение трендов в кондитерском искусстве наш корреспондент в публикации «Торт в стакане, или Не сэкономил – скреативил!»

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