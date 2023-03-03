Анонс газеты «Приднестровье» на 4 марта

Вот и пришла весна. Ее приметы не только на улицах городов и сел, на полях и в садах, но и в душах людей. Может быть поэтому свежий номер газеты полон ярких и интересных материалов про весенние хлопоты и трудовые свершения во благо жизни и мира на земле.

Кто из молодых не хочет иметь свое собственное дело, заниматься бизнесом? И тираспольчанин Петр Морарь, окончив столичный техникум коммерции и поработав шесть лет шеф поваром в престижном ресторане, наконец, решился на смелый шаг и занялся предпринимательством. Знания и профессиональный опыт помогли ему создать предприятие по приготовлению итальянской, американской и азиатской кулинарной продукции. Его пиццу и суши уже успели узнать многие, но он считает, что это – только начало. Подробнее в очерке «Неаполитано» по-тираспольски».

О том, как автор издания побывал в Бендерском высшем художественном колледже им. В. Постойкина и что увидел в мастерской церковно-исторической живописи, читайте в материале «Икона, словно живой организм» в рубрике «К вам едут журналисты».

Настоящий гусар: пышные бакенбарды, кивер, доломан, перевязь. Пример Якова Кульнева быстро стал образом русского офицера в широком смысле. Будучи двадцатишестилетним поручиком, Кульнев участвовал в покорении Бендерской крепости. «Отступил, сжёгши мост» – очерк об отважном воине в рубрике «Созвездие имен».

Тема, способная стать важным историческим направлением – «Письма маленького человека». Материалы бытового, житейского характера, которые так или иначе раскрывают эпоху. О чем рассказали письма – в одноименном материале.

В рубрике «Путевые заметки» на этот раз Прага. Автор побывал в старом городе, но и на современные памятники не преминул взглянуть. Один из них – «голова» известного писателя Франца Кафки, привлекающая тысячи туристов и появившаяся в 2014 году. Если бы в Тирасполе установили что-то подобное не менее необычному деятелю искусства, нашему уроженцу Михаилу Ларионову, это бы тоже не прошло незамеченным, уверен автор.

Страница для людей серебряного возраста «Мои года –мое богатство» давно полюбилась, и многие, знакомясь с материалами, сами готовы с удовольствием поучаствовать в подготовке новых публикаций.

В начале весны резко активизируется природная жизнь, в которую органически включаются разнообразные садоводческие хлопоты. Но ведь сад – сущность многомерная, свести её к вопросам чисто утилитарной пользы – ошибка и заблуждение. Философское, лирическое, художественно-эстетическое значение сада – тема неисчерпаемая. Отчасти её раскрывает материал «Сад – обитель души и поэзии» (который находится в Слободзее).

Уже ломаете голову, что подарить любимой на 8 Марта? Приднестровские кондитеры предлагают креативное решение — торт в стаканчике для кофе, а рядом — букет. От килограммовых тортов до бенто-тортиков — проследил изменение трендов в кондитерском искусстве наш корреспондент в публикации «Торт в стакане, или Не сэкономил – скреативил!»

Традиционно в номере прогноз погоды, гороскоп, календарь знаменательных дат, день в истории.