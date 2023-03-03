У номері газети «Гомін» 4 березня ви зможете прочитати

«Мерцішор-2023» крокує Придністров’ям

З раннього дитинства в перші весняні дні люди з задоволенням дарують одне одному символи свята – бутоньєрки у вигляді квіточок з ниточок білого і червоного кольорів. Так у Придністров’ї настає весна. Упродовж 10 днів фестивалю відбудуться вокальні, хореографічні, театральні концерти й вистави. Придністровців порадують виставки декоративно-прикладного мистецтва, гарно оформлені фотозони, майстер-класи з виготовлення символів весни.

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Розвиток Кам’янщини: цифри та факти

На селекторній нараді при Президентові Володимир Бичков детально проаналізував підсумки року в усіх галузях народного господарства району. Роботу Кам’янської держадміністрації за підсумками 2022 року Глава держави визнав задовільною.

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Його приклад – іншим наука

Лікар-пульмонолог Республіканської клінічної лікарні люб’язно погодився поділитися власною історією досягнення фізичного благополуччя. Він упевнений, що турбота про стан свого тіла – справа кожного з нас. Виходячи з того, як багато ми її зможемо до себе проявити, залежить якість і тривалість нашого життя.

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Відкриття на благо людства

(До 160-річчя з дня народження В. Вернадського)

Він – засновник і перший ректор Кримського університету, директор організованого ним Державного радієвого інституту, Відділу живої речовини Академії наук СРСР, який згодом став Інститутом геохімії та аналітичної хімії імені В. І. Вернадського. Його ідеї розвивають численні учні та послідовники.

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