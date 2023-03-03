Праздник в начале весны

«Примэвара», пожалуй, самое употребляемое на старте весны слово на молдавском языке. В полной мере в этом убедились сотрудники ГУ «Приднестровская газета», которые собрались в актовом зале, чтобы послушать очередные поздравления с началом весны и национальным праздником молдаван «Мэрцишор».

В этот по-весеннему солнечный день с красно-белыми бутоньерками в руках в гости к ним пришли воспитанники подготовительной группы №5 столичного детского сада №17. С молдавской песни о «Мэрцишоре» и началось трогательное, по-детски наивное, но такое милое поздравление малышей для взрослых. Радостная весенняя тематика присутствовала буквально в каждом исполненном детсадовцами художественном номере, источающем искренность и нежность.

А в заключение – «мэрцишорчики» в подарок.

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