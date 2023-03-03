Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 4 мартие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Сынтем ын тоюл сэрбэторилор де примэварэ. Ши дакэ ла ной еле предоминэ де анумите сэрбэторь, сэ зичем акум де «Мэрцишор», ын маря фамилие Карай ачестя сынт презенте анул ымпрежур. Ворба есте деспре Чинч фраць ши тоць сынт музиканць. Чинч!!! Ши ну пунем пункт. Социиле унора динтре ей ши копилаший лор де асеменя с-ау регэсит ын креацие.

Деталий гэсиць ын артиколул «Фамилия Карай: музиканць дин татэ-н фиу»

Тоате жукэрииле Еуӂенией Попова ау карактерул проприу. Епурий, ӂирафеле, пэпушиле, урший… — тоць сынт ымбрэкаць ын хайне обишнуите, дар ку ун стил ши густ рафинат. Ултимий ей ерой — епурий «Тильда» — сынт ымбрэкаць ын костуме национале молдовенешть.

Деталий гэсиць ын артиколул «Пэпушь ку суфлет пентру суфлет».

Ын сэптэмына курентэ Галина Михайлова а аниверсат ун ан де кынд пентру прима оарэ а кэлкат пе коворул де лупте. Ку о сэптэмынэ ын урмэ, шь-а букурат антренорул, приетений ши руделе ку чя де-а доуа медалие де аур ла Кампионатул Молдовей ла жиу-житсу.

Де че о фетицэ атыт де ӂингашэ а преферат, ын локул фустей де балет, ун кимоно де луптэтор афлэм дин артиколул «Адевэратэ леди ын кимоноу де жиу-житсу!»