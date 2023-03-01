«Мэрцишор» в гости к нам пришел

В первый день весны приходит праздник «Мэрцишор». Он возвещает о приходе весны, тепла, обновления природы. Символом праздника стали сделанные руками маленькие бутоньерки в виде цветочков из ниток красного и белого цвета. Согласно древней легенде, красный цвет символизирует любовь и память о крови погибшего юноши, а белый – здоровье и чистоту подснежника.

Поздравить коллективы ГУ «Приднестровская газета», республиканских газет «Адевэрул Нистрян», «Приднестровье», «Гомин» с праздником «Мэрцишора» пришли ученики Тираспольской школы №2, изучающие молдавский язык. Тонкости и премудрости мелодичного языка им помогают освоить их учителя-наставники Любовь Баранова и Оксана Романенко.

Поздравление выдалось ярким и фееричным. Были и стихи, и рассказы, и даже зажигательные танцы. И всё с национальным колоритом. В заключение ученики вручили зрителям символы весеннего праздника.