Анонс газеты «Приднестровье» на 18 февраля

Субботний выпуск журналисты главного издания республики посвятили замечательным людям Приднестровья, а также незабываемым страницам истории. Читатели узнают о мастерице на все руки из Бендер Юлии Тихонюк, заслуженном художнике ПМР Сергее Панове, побывают в селе Мокра.

Газета развивает один из своих проектов «С чего начинается Родина». В номере помещен очерк старшеклассницы из Тирасполя Анны Михайловой под названием «Она одна моя отрада».

«Родина! Как много мыслей и чувств вызывает это слово у меня, — пишет автор. — Оно вошло в мою жизнь, это часть моей души, это то место, где ты родился и живёшь, это родители, родные, близкие тебе люди и друзья. Здесь — мои корни, похожие на воздух, раннюю росу и щебет птиц, которым я живу, дышу и люблю». Проект делает свои первые шаги, и газета надеется, что читатели поддержат эту тему, и их рассказы найдут на ее страницах достойное место.

Он известен многим приднестровцам. Как сильный автор неповторимых полотен, как самобытный художник с узнаваемым почерком, как человек с интересным взглядом на все, что нас окружает. На жизнь. Вместе со своими работами, которых большое количество – прежних и постоянно пополняющихся новых, – он не перестает удивлять той высокой планкой своего творчества, которую некогда установил себе сам. Пожалуй, он из тех художников, чьи работы нравятся, как ценителям андеграундных направлений в живописи, так и классического изобразительного искусства. Его творчество понятно всем, но в тоже время, «как это выполнено», недосягаемо никому. Даже самым близким его коллегам. Корреспондент газеты пишет о заслуженном художнике Приднестровья Сергее Панове, чья выставка с говорящим названием «Восемнадцатая персональная…» в эти дни открылась в Картинной галерее Тирасполя. О выставке — в материале «Художник с узнаваемым почерком».

Редакции, кинотеатры, дворцы, библиотеки – это прежде всего люди, а не здания и стены. Именно люди пишут историю каждого места, наполняют его своей энергетикой, заводят традиции и правила, создают особенную атмосферу и даже влияют на то, насколько доброжелательно выстраивают отношения люди, служащие здесь. И так важно помнить тех, кто стоял у истоков чего-то очень большого, значимого и теперь, спустя года и даже десятилетия, для большинства из нас. Потому в материале «Горжусь, что у меня такой отец!» корреспондент вспомнит об одном из таких людей – о первом директоре бендерского кинотеатра им. Горького Степане Трофимовиче Бондаренко. А поможет ему в этом восстановлении памяти и выстраивании рассказа о большом человеке сын директора Геннадий Степанович со своей супругой Валентиной Авенировной.

«Зачем выбрасывать свитер, если из него можно смастерить добротную подушку или лежанку для животного. Зачем отправлять на свалку заношенные джинсы, когда из них и сумка, и косметичка, и не один чехол для очков получится. В ход идут и большие, и самые мелкие детали, обрезки», — отмечает мастерица из Бендер Юлия Тихонюк. Недавно она открыла цех, где перерабатывает старые вещи, даёт им новую жизнь, но уже в другом виде, с другим назначением. Как у неё это получается, кто помогает и какие строит планы, узнаете из статьи «Эксклюзив из старой вещи».

Около двух веков назад, по старинной легенде, возвращавшийся из боевого похода казак случайно набрёл на райский уголок, богатый источниками, которые не пересыхают летом и не замерзают зимой. С тех пор на его месте выросло село Мокра, красивое и самобытное. Издавна говорят его жители на украинском, молдавском и русском языках. И в наши суровые дни не разучились они беречь и ценить свою милую малую родину. Мы увидели это своими глазами и поведали о своих впечатлениях в материале «Вот она какая – Мокра».

Сейсмологи до сих пор не умеют предсказывать землетрясения, а после катастрофы в Турции эта проблема беспокоит многих. В субботнем материале общаемся со специалистом в этой области Иваном Капитальчуком и вспоминаем вехи турецких землетрясений.

Сегодня можно практически все. Самовыражаться, как душе угодно. Мечтать о том, о чем раньше считалось мечтать стыдно. О благосостоянии, красивой жизни, путешествиях за море, дорогих вещах, богатом доме, статусе, высокой должности… И на пути к этому всему тоже можно многое. Ограничения лишь закон и собственная совесть. Сегодня можно так много, так много хочется и немало доступно. Слова «я», «мне» сегодня можно услышать повсюду. Авторские размышления о том, что настало время индивидуалистов и хорошо ли это — в субботней рубрике «Личное отношение».

18 февраля отмечается Международный День пельменей. Это любимое многими в России, да и вообще на всем постсоветском пространстве блюдо заслужило отдельного материала. Ведь пельмени вошли в список традиционных русских блюд примерно 600 лет назад, и все эти годы они считаются символом семейного очага и благополучия в доме. О том, как гадают на пельменях, где их родина и как праздник пельменей отмечают в России, читайте в материале под рубрикой «День в истории».

Если вам кажется, что вашу вселенную навеки заслонила чёрная туча горя, что выхода нет, не отчаивайтесь – в жизни всегда есть место чуду. Откуда оно придёт, не так уж важно, главное – результат. И ещё: спасший одного человека спасает весь мир. Об этом – полуфантастический рассказ «Встреча на мосту».

Традиционно в номере гороскоп и прогноз погоды.