Читиць ын нумэрул де винерь 24 фебруарие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Аць штиут, кэ доар ын капитала нистрянэ сынт 820 де асченсоаре? Е о чифрэ импунэтоаре ши о мисиуне респонсабилэ пентру ачей, каре ле десервеск. Лифтиерий сынт персоанеле, десеорь инвизибиле, ку о мисиуне де сервичиу екстрем де импортантэ.

Кум е мунка лор зилникэ, афлаць дин артиколул «Фэрэ ей нич н-ам урка ын сус, дар ши нич н-ам коборы»

«Ной сынтем ӂенерация каре поате револуциона лумя, пентру кэ путем сэ-й конвинӂем ши пе алций сэ ажуте оамений, лэмуринду-ле кэ ну-й костэ нимик сэ факэ бине», — афирмэ Михаил Фрунза, унул динтре тинерий нистрень, каре е ши студент сыргуинчос, ши спортив перформант, ши волунтар ынфлэкэрат.

Фачець куноштинцэ ку тынэрул дин с.Хармацка, читинд артиколул «Ку пашь сигурь — спре ун виитор проспер».

Мама доря сэ-шь вадэ фиул ун музичиан. Фиул виса ла униформэ милитарэ. Бунелул ера сигур кэ ачеста ва фи ун саксофонист. Ун лукру инкредибил ла прима ведере, дар тоате трей висурь с-ау ымплинит конкомитент. Тирасполянул Даниил Тесля ышь фаче сервичиул милитар, фиинд ун музикант ентузиасмат ши ун саксофонист професионист.

«Трей висурь ымплините» — ачеста есте титлул артиколулуй деспре ачест тынэр нистрян.

Юрие Алексеевич Подорожнюк, локуиторул сатулуй Хрустовая дин районул Каменка, есте ун ом лиништит, кумпэтат, модест ши фоарте амабил, деши вяца луй е легатэ де милитэрие, фапт че ар пресупуне ун карактер май акэтэрий.

Гэсим деталий ын артиколул «Патрия требуе юбитэ дин тоатэ инима».