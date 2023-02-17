У суботньому номері газети «Гомін» 18 лютого ви зможете прочитати:

Ретроспектива довжиною в 30 років

У грудні 2022 року Спілці художників Придністров’я виповнилося 30 років. До цієї

дати Держслужба з культури та історичної спадщини разом із членами творчого осередку та Придністровським державним художнім музеєм підготувала виставку. В експозиції «Мистецтво творити» представлено майже 150 шедеврів скульптури, живопису, графіки, декоративно-прикладного мистецтва наших придністровських авторів.

Подробиці – на стор. 7

Чи можна зупинити наступ палички Коха

В останні десятиліття туберкульоз становить глобальну небезпеку для всіх жителів Землі. Він розташувався на другому місці поміж причин смертності від інфекційних захворювань у всьому світі. Збудник туберкульозу – мікобактерія («паличка Коха»), яка дуже стійка до зовнішнього середовища.

Про ситуацію з підступною хворобою у Придністров’ї читайте на стор. 6

Славетному роду не буде переводу

В історію української культури Семен Гулак-Артемовський увійшов як композитор, оперний співак (баритон) і драматург, творець першої української опери.

Про життя та творчість композитора та співака – матеріал на стор. 9, під рубрикою «Джерело»

Лютневе свято кохання

Напередодні Дня святого Валентина ми побували у столичному Будинку народних традицій і ремесел на молодіжній конкурсно-розважальній програмі «Лютневе свято кохання». I анітрохи не пошкодували про це.

Детальніше читайте на стор. 12