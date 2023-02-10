Анонс газеты «Приднестровье» на 11 февраля

В свежем номере издания читатели узнают о жизни в пгт «Коротное», работе современных учителей, поэте Котляревском и многом другом.

Приднестровье – хоть и маленькая республика, но со своими достопримечательностями и интересными местами. О многих из них газета уже рассказывала, но каждый новый день приносит в жизнь городов и сел страны что-то новое, что не может остаться без внимания корреспондентов главной газеты республики, как и их история.

В новой рубрике «Диалоги о сельской жизни» рассказ о поселке городского типа Колосово, самой северной точке на карте Григориопольского района. Прочитав его, читатель узнает, как живут здесь люди. Проблем у них, как и у всех немало, но они, как говорит глава поселка Анатолий Оранчук, решаемы.

«В редакцию вошел молодой человек приятной внешности. По всему – манере держаться, говорить — было видно, интеллигент. Пришел в точно назначенное время и, улыбнувшись, представился: «Владислав Сергеевич Демьянов, учитель русского языка и литературы»». Так начинается материал под названием «Педагог нового поколения». В нем Владислав Демьянов расскажет о призвании, современных школьниках и учебе будущего.

«Так много книг, так мало времени», – однажды сказал именитый американский композитор и певец Фрэнк Заппа, правда, он имел в виду количество времени на чтение, а наши герои могут то же самое сказать о собственном бизнесе. История одной семьи, чья главные ценности – книги и любовь прочтете в материале «Мама, папа, брат и книги».

«Еней був парубок моторний і хлопець хоть куди козак…» — кто не читал стихотворных строк Котляревского? Но не многие знают, что знаменитый переводчик «Энеиды» служил в русской императорской армии и бывал в Бендерской крепости. В рубрике «Созвездие имен» небольшой очерк о штабс-капитане и поэте: «Котляревский – серьезный и смешной».

«Проблема отлова бездомных собак давно существует. И мне кажется, что так и не решится никогда. Хочется, конечно, верить в обратное, но…». Такое письмо пришло в редакцию газеты от жительницы Тирасполя. И корреспондент газеты не смог пройти мимо него. Авторские размышления о проблеме читатель найдет в рубрике «Личное отношение» в материале «Вера в гуманность, или Недочеловеки среди нас».

Когда на дворе мороз, бывает приятно вспомнить тёплые времена со всеми составляющими, включая в изобилии летающих насекомых. Даже таких, как пугающего вида оса – сколия гигантская. Безобидная, в отличие от африканизированных «пчёл-убийц». Эту «душещипательную» тему развивает материал «Кто боится сколии гигантской?».

Его обожают дизайнеры интерьера, его можно встретить в офисах и жилых помещениях, а еще существует поверье, что семья, в доме которой растет замиокулькас, он же долларовое дерево, легче зарабатывает и накапливает валюту. В публикации «Замиокулькас, или долларовое дерево» расскажем о тонкостях ухода за растением.

«География приднестровской кухни» расширяет границы. Сейчас эта рубрика путешествует в Грузию – впрочем, не выезжая за пределы Тирасполя. «Грузинская кухня» — это настоящая песня, которую хочется слушать и слушать. Где готовят самый вкусный хачапури по-аджарски и как дела в Батуми, читайте уже в субботу.

Традиционно в номере гороскоп, погода, день в истории.