Жить и работать на родной земле

В советское время Приднестровье было высокотехнологичным аграрным краем. Взять хотя бы для примера межколхозсад «Памяти Ильича». Традиции возделывания различных сельхозкультур, в том числе в сфере виноградарства и садоводства, несмотря на кардинальные перемены. в нашей республике сохранились. Сегодня их продолжают новые поколения аграриев. О том, как у них это получается, со страниц печатных изданий рассказывают журналисты республиканских газет, выходящих под эгидой ГУ «Приднестровская газета».

Традиционно рабочая неделя в Правительстве завершается заседанием высшего органа исполнительной власти. Один из вопросов повестки дня отражен в статье газеты «Приднестровье» под названием «От земельных ресурсов до трудоустройства выпускников». Речь в ней идет в том числе и о переводе земельных участков в категорию «земли сельскохозяйственного назначения». Расположены они в Дубоссарском районе. В 2022 г. в категорию «земли сельхозназначения» было переведено порядка 25 га, а рекультивировано более 32 га земли.

В этом же номере опубликован материал «Я готов высказаться первым…». На это готов депутат по избирательному округу №11 (села Хрустовая и Ротар Каменского района) Михаил Пеньковский. В публикации подняты нелегкие для разрешения вопросы содержания и развития объектов инфраструктуры сельских населенных пунктов самого северного района Приднестровья.

Сегодня туристическая привлекательность ПМР является одним из приоритетных направлений развития государства. Благодаря программе по поддержке и развитию туризма, в том числе сельского, удается реализовывать потенциал нашей республики и создавать современную туристическую отрасль. Судя по содержанию статьи, опубликованной на страницах газеты «Приднестровье» под заголовком «Гостю – почет, хозяину – честь», туристам из Швеции, остановившимся в агропансионе «Семья Поята», что в с. Гояны Дубоссарского района, понравилось буквально все.

Сельское хозяйство — это не только поля, но и фермы. Как Правительство субсидирует такую важную подотрасль сельского хозяйства как животноводство рассказывает корреспондент газеты «Гомин» в статье «Важные вопросы на повестке дня». В течение трех последних лет государство выделяет бюджетные деньги на приобретение фермерами племенных нетелей. Это реальная поддержка животноводческой отрасли с целью обеспечения приднестровцев мясомолочной продукцией. Она призвана стимулировать производителей рачительно использовать государственные средства, заботясь о сохранении поголовья крупного рогатого скота.

«Одно из лучших хозяйств Каменского района». Уже из заголовка очередной статьи «Гомина» понятно, что речь пойдет о тех, кто работает в поле и на ферме, о повседневной деятельности производственного сельскохозяйственного комплекса «Подойма». Об итогах прошлого сельскохозяйственного года, о лучших работниках хозяйства, о перспективных планах сельхозпроизводителей – на страницах газеты «Гомин».

Наш край богат туристическими достопримечательностями и маршрутами, славится гостеприимством его жителей. Лично убедиться в этом может каждый приднестровец и гость нашей страны. Что можно и нужно посетить? В чем прелесть путешествий? Ответы на вопросы интересующихся туризмом в любых его проявлениях – в интервью газете «Гомин» директора туристического агентства «PMRLOCALS» Максима Чумака. Оно развивает и пропагандирует в том числе и сельский туризм. Материал озаглавлен довольно поэтично: «Любимый край, земля моя родная или путешествуй по Приднестровью».

В связи с тем, что в налоговое законодательство были внесены изменения, с 1 января 2023 года значительная часть бывших индивидуальных предпринимателей работает по новым правилам. Нововведения коснулись и крестьянско-фермерских хозяйств. Владельцы сельхозугодий, площадь которых превышает 20 гектаров, перешли на упрощенную систему налогообложения, сообщает корреспондент газеты «Адевэрул Нистрян» в статье под названием «Закон нужно соблюдать».

Одной из целей Года АПК, сельских территорий и сельского туризма является повышение туристической привлекательности Приднестровья в целом и развитие агротуризма, в частности. Агентство по туризму ПМР издало брошюру, в которой указаны наиболее известные туристические объекты и сельские гостевые дома. Книга издана на русском и английском языках. Более подробно – в статье «Адевэрул Нистрян» «Прелесть сельского туризма».

«На повестке дня в Правительстве». Это название еще одной публикации газеты «Адевэрул Нистрян». В ней обозначены вопросы, над которыми работают государственные чиновники из высшего исполнительного органа власти. В их числе и проблемы развития аграрного сектора Приднестровья. В частности, увеличения площади поливных земель, снижения административных барьеров, поддержка отечественных производителей сельхозпродукции.