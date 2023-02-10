У суботньому номері газети «Гомін» 11 лютого ви зможете прочитати:

Перспективи розвитку фармації ПМР

На медичному факультеті ПДУ імені Т. Г. Шевченка на честь святкування Дня науки кафедра фармакології та фармацевтичної хімії організувала науково-практичний семінар на тему: «Перспективи розвитку фармації та фармацевтичної освіти в ПМР». До нього приєдналися провідні профільні викладачі, студенти-фармакологи 5-го курсу та запрошені експерти.

Матеріал нашого кореспондента Марини Сови – на стор.7.

В Окниці зберігають культурну спадщину

На початку ХХI століття спадщина, що дісталася нам від Радянського Союзу, вимагала серйозного оновлення. Будівлі потребували ремонту, особливо гостро питання стояло в бюджетній сфері. Стратегія розвитку, підкріплена Фондом капвкладень, дозволяє крок за кроком виправляти ситуацію. При цьому робота ведеться комплексно.

Подробиці про культуру на півночі нашої республіки – на стор. 1 та 6.

Це Батьківщина моя, серцю дорога

У репертуарі фольклорного ансамблю «Дністрянка» з с. Попенки є багато пісень його художнього керівника – Заслуженого діяча мистецтв ПМР Олександра Токарєва.

Про музиканта, автора пісень читайте на стор.5.

Різнобарвний світ поезії Лесі Українки

Леся Українка – геніальна поетеса, гордість українського народу. Її життя – як сонячний промінь, який промайнув так швидко, але настільки яскраво, що назавжди залишився в серцях шанувальників української культури та літератури.

Неповторний, яскравий, різнобарвний світ її поезії приваблює й надихає, вражає та захоплює. Слово Лесі Українки має особливу силу і красу звучання, глибоко проникає в людські душі. Її поезія неповторна, лірична, патріотична. Мужня поетеса з дивовижною силою волі залишилася в пам’яті народній як незламний борець, а її поезії свідчать про велику любов до рідної землі.

Дещо про Лесю та її твори на стор. 9 в рубриці «Джерело».