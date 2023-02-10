Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 11 фебруарие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»

Ну демулт ын Дубэсарь с-а дескис о ноуэ брутэрие — «Живой хлеб». Проприетарий – соций Марина ши Виталие Юзленко – пропун пыне ку ферментаре лентэ (фоарте бенефикэ пентру сэнэтате), продусе де патисерие ку фермент италиян «Левито – Мадре», ынвыртите ши сараилий ку диверсе умплутурь, кифле, рулоурь, колачь ши пица. Ын вииторул апропият вор фи ши плэчинте.

Ын артиколул «Пыне сэнэтоасэ де ла Марина» вець афла май мулте деталий.

Домениул студият де тирасполяна Екатерина Дорунга есте унул каре те ынсоцеште тоатэ вяца. Ворба есте деспре психолоӂие – о штиинцэ каре ну те ласэ сэ те пликтисешть, каре ыць оферэ шанса сэ ынцелеӂь че ынсямнэ ом, емоций, компортаменте, сэ те дезволць ка персоанэ ши сэ ажунӂь кыт май апроапе де че ыць дорешть сэ фий. Пентру а атинӂе ачест скоп, унеорь ай невое де ажутор, деши е греу сэ рекуношть кэ ай неынцелеӂерь ку ынсуць ка персоналитате.

Ын артиколул «Универсул интериор» вець афла май мулте деталий.

«Де челе май десе орь клиенций оптязэ пентру татуаря унор имаӂинь фрумоасе, нумеле копиилор сау пэринцилор. Ын топ рэмыне ши аскундеря суб десен а чикатричелор ши верӂетурилор. О дирекцие класикэ рэмын инскрипцииле. Ын ултимул тимп ын вогэ сынт челе скрисе де мына мамей сау а орькэрей алте фиинце драӂь», — зиче Кристина Чомыртан, каре дежа де патру ань фаче татуаже ын стил «графикэ», тимп ын каре а реушит сэ прогресезе уймитор.

Дин артиколул «Татуажул — о парте акчептабилэ а културий» вець афла май мулте лукрурь интересанте.

Анастасия Чумакова ши Светлана Борисова, бармане ла кафеняуа-бар «Крикова» дин капиталэ, ау ажунс ын професие пе диферите друмурь, дар амбеле ау ынцелес кэ примеск плэчере де ла чея че фак, адукынд ын вяца оаменилор о микэ разэ де феричире ши букурие.

Деспре месерия де барман афлаць дин артиколул «Кафеняуа ынчепе де ла зымбетул барманелор».