В начале года АПК

2023-й объявлен в республике Годом агропромышленного комплекса, сельских территорий и сельского туризма. Есть четкое осознание: сельское хозяйство – основа и потенциал для развития экономики государства. Это первый фактор. Второй заключается в том, что в сельских населенных пунктах проживает значительное количество наших сограждан, для которых должны быть созданы комфортные условия, не хуже, чем в городах. И третье, одной из составляющих такой важной для каждого государства отрасли как туризм, является туризм сельский.

Все это вкупе предполагает активное продвижение информационного продукта об этих слагаемых в общественной среде. Определяющая роль в этом принадлежит СМИ, на них лежит главная ответственность в решении этой задачи. А это значит, что республиканские газеты, входящие в состав ГУ «Приднестровская газета», готовы активно участвовать в совместной работе. Журналисты «Приднестровья», «Гомина» и «Адевэрул Нистрян» не стали откладывать в долгий ящик реализацию намеченных на этот год планов по освещению событий, происходящих в Год АПК, сельских территорий и сельского туризма. Свидетельство – в нашем первом обзоре публикаций на аграрную тему.

Увидевшая свет в первом же номере газеты «Приднестровье» статья под названием «Новые законы» обращает внимание читателей на меры государственной поддержки аграриев, в частности, налоговые преференции. Или взять вступившие в силу дополнения в Закон «О подоходном налоге с физических лиц». Они позволяют снизить в два раза ставку этого налога для сезонных работников, нанятых на сельскохозяйственные предприятия для уборки урожая.

«Садоводы своей земли». Лишь увидев этот заголовок на газетной полосе «Приднестровья», можно понять, о чем пойдет речь в статье ниже. Она о том, чем в зимнее время заняты работники крестьянско-фермерского хозяйства «Сени», расположенного в окрестностях с. Красногорка Григориопольского района. Руководит им Иван Поята.

«У нашего села, конечно, много проблем, но жить можно. Есть электричество, газо- и водоснабжение, маршрутки ходят. Жалко, что молодежь уезжает, для нее всего этого мало. Но отдохнуть в родную Красногорку приезжают охотно, ведь у нас так красиво. И вообще, родина есть родина», – убеждена местная жительница Ольга Плуговая. Это цитата из того же материала, затрагивающая уже вторую составляющую Года АПК, которая емко называется «сельская территория».

«От итогов Года здравоохранения к новым планам Года АПК» заголовок еще одного материала газеты «Приднестровье» говорит сам за себя. В его основе – план проведения Года АПК, сельских территорий и сельского туризма, в котором обозначено 87 мероприятий. Документ с детальной «росписью» представили главе государства. В нем все те же три составляющие Года АПК.

«Диалоги о сельской жизни». Это и заголовок публикации, и название постоянной рубрики на этот год, под которой на газетных полосах «Приднестровья» будут размещаться тематические материалы. О чем в них речь говорит само название рубрики.

Главным ньюсмейкером первых двух номеров газеты «Гомин» в Год АПК, сельских территорий и сельского туризма стало Правительство. Первый материал под заголовком «Итоги деятельности Правительства за 2022 год» информирует читателей издающегося на украинском языке печатного органа о том, какую многогранную помощь сельскому хозяйству оказывает государство. Предусмотрено льготное кредитование, субсидирование, налоговые льготы. Отечественным производителям сельхозпродукции планируется отдавать предпочтение и при проведении тендеров по закупкам продуктов питания для бюджетных организаций.

Публикация под №2 с говорящим названием «Правительство о субсидиях, тарифах и инвестициях» тоже на эту тему. Сообщается, что члены Правительства рассмотрели новый порядок предоставления земельных участков для использования в сельскохозяйственном производстве. Предполагается, что он будет способствовать улучшению условий жизни приднестровцев, которые живут и работают в сельской местности, раз. Гарантировать государству более эффективную эксплуатацию земельных участков, два.

Тема государственной поддержки аграриев продолжена и на страницах газеты «Адевэрул Нистрян». В статье «Законы, вступившие в силу с 1 января» сообщается, что с 2023 года для аграриев отменен фиксированный сельскохозяйственный налог.

В ежегодном послании Президента к органам государственной власти безусловный приоритет отдан реализации государственной программы развития АПК на 2019-2026 годы. Конкретика по путям решения проблемы продовольственной самодостаточности – в публикации газеты «Адевэрул Нистрян» под заголовком «Задачи и цели, поставленные главой государства». Особое внимание кстати, глава государства уделил заданию, которую призваны выполнять журналисты: «освещение темы государственной поддержки отечественного сельхозпроизводителя».