У суботньому номері газети «Гомін» 4 лютого ви зможете прочитати:

З року в рік, газета для всіх

Відкриваючи черговий номер газети, постійні читачі шукають знайомі прізвища кореспондентів, кожен з яких самобутній і неповторний, але зрозумілий і близький, тому що те, про що вони пишуть, і є саме життя, мрії людей та їхні справи. З друкованих матеріалів газети можна скласти цілу книгу про Придністров’я.

Як живе єдине у Придністров’ї україномовне видання – читайте на стор. 3.

Миттєвості його життя

Сьогодні, 4 лютого, свій ювілей відзначає заслужений художник Придністров’я Сергій Панов. Про окремі сторінки життя та творчості колишнього голови Спілки художників нашої республіки читайте на стор.6.

«Шериф» знову нагадав про себе

Столичний футбольний клуб продовжує підготовку до матчів Ліги конференцій та Суперліги Молдавії з футболу.

Подробиці – на стор. 8.

Сільський туризм на Кам’янщині

Створення сучасної туристичної галузі – один із пріоритетів Стратегії розвитку ПМР. Щоб максимально повно задовольнити потреби жителів нашої республіки та іноземних гостей в активному відпочинку, націленому на пізнання краю, вже зроблено чимало, зокрема в рамках державної цільової програми.

Чим Кам’янський район привертає увагу туристів – читайте на стор. 12.