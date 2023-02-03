Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 4 фебруарие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

А фаче о кариерэ ын домениул фармачеутик поате ну есте ушор, дар, ку сигуранцэ, ыць поате адуче сатисфакцие. Яр чей че о алег сынт ниште персоане, ку чертитудине, детерминате, интелиӂенте, суфлетисте ши емпатиче. Динтре ачестя фаче парте ши тынэра Ирина Липчан, шефэ ла о фармачие дин Тираспол дин рецяуа фармачеутикэ «Провизор». Дин артиколул «Ажутор фэрэ програмаре» вець афла май мулте деталий.

Дискутынд ку о тынэрэ едукатоаре, ам ажунс ла конклузия, кэ ши думнялор примеск лекций де вяцэ де ла чей мичь. Виктория Берчук аре о експериенцэ де чинч ань, мунчинд ла грэдиница «Рындуника» дин Тираспол. Думняей не асигурэ кэ сынт лукрурь пе каре ну ле деприндем дин кэрць, чи дин експериенцэ. Афлэм ши алте деталий, читинд артиколул «Моделатор де суфлете».

Вяца луй Иван Черниченко, сэмашул Републичий Молдовенешть Нистрене, ориӂинар дин Дубэсарь, пынэ ла ун момент ну се деосебя де чя а семенилор сэй. А абсолвит шкоала медие дин ораш ши чя де пиктурэ. Спортул, прекум ши арта, ерау презенте ын вяца думнялуй доар пентру о дезволтаре физикэ ши културалэ, фэрэ де рекордурь ынсемнате ши таблоурь фасчинате. Апой а студият физика ши математика ла УСН «Т. Шевченко», дупэ абсолвиря кэрея а фэкут сервичиул милитар. Читиць артиколул «Пыня пухавэ… а луй Ваня» ши вець афла май мулте деталий.

Чя май маре респонсабилитате пентру пэстраря пуритэций лимбий молдовенешть шь-а асумат-о лабораторул штиинцифик «Факла» дин кадрул УСН «Т. Шевченко». Одатэ ку елабораря Стандардулуй де Стат ла обьект, ын фаца лабораторулуй а фост ынаинтатэ сарчина де а асигура школиле молдовенешть ку мануале ши материале дидактиче.

Кум ле реушеште, афлаць дин артиколул «Сэ луминезе «Факла» друмул молдовянулуй».