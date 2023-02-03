Анонс газеты «Приднестровье» на 4 февраля

В субботнем номере главного печатного издания республики премьера новой рубрики, а также материалы о работе ООО «Злата», подробности ситуации с маршрутками в Бендерах, размышления о работе журналиста и многое другое.

«Диалоги о сельской жизни» – новая рубрика газеты. Речь о наиболее ярких, радостных или, напротив, проблематичных моментах в жизни села. Первый материал этой серии – о Подойме. «В душе – подоймянин» – больше, чем взгляд со стороны; разговор только начинается…

На ферме ООО «Злата» 34 буренки, большинство из них голштинской породы. Аграрии каждый день сдают молоко на Тираспольский молочный комбинат. Подробнее в материале «Молочный край».

Когда в городе не ходят маршрутки – это крайне неудобно. Такая ситуация сложилась 1 февраля в Бендерах. Почему так случилось и как в итоге разрешился вопрос, узнаете в нашем материале. На вопросы журналистов ответил глава госадминистрации города Роман Иванченко.

«Журналист пришел на интервью. К блогеру, музыканту, учителю, врачу, ученому, спортсмену. Он готовился к этому интервью, как всегда, серьезно. Прочел все статьи и посмотрел все сюжеты о своем будущем собеседнике. Если же не было ни статей, ни сюжетов, он изучил немало информации о его профессии и узнал о всевозможных нюансах его работы. Об особенностях профессии, а также размышления о том, в роли кого общество видит этих специалистов, в роли создателей тенденций или в роли обслуживающего персонала, можно прочесть в материале «Журналист пришел на интервью».

Коротать пока еще зимние длинные вечера можно не только за уроками, но и за захватывающей детской книгой, за семейными чаепитиями вприкуску с чем-то лакомым, за совместным чтением «Детской странички» газеты «Приднестровье». Открывает ее материал под названием «Коротаем зимние вечера, или До лета рукой подать!» в котором продолжение истории о девочке Миле и ее дедушке. Страничка поведает интересные факты обо всем. И, наконец, предложит присылать в редакцию фотографии своих мам и пап, когда те были маленькими, а деревья большими…

Растениеводство для мужчины – не вполне обычное занятие. По крайней мере, такой стереотип существует в обществе. Герой материала «Любовь и суккуленты» разрушит не только стереотип, но и ваше представление о цветоводстве в целом. А причем тут любовь, и как она связана с цветами, узнаете в материале.

«Дорога домой» — постоянная рубрика газеты. Возвращение в родные края может быть счастливым концом, а может и не очень. Героиня «истории о двух кулонах» же, вернувшись домой из Турции, прожила всю жизнь в неведении и так и не смогла найти свою судьбу.

Маленький городок с большой историей, связанный с великими именами не только русской, но и мировой культуры. Окружённый высокими холмами, прекрасными даже в серое время года. Место силы, куда хочется возвращаться снова и снова. Материал «Каменские впечатления: парк Витгенштейна» — новые штрихи к портрету северной жемчужины Приднестровья.

В субботнем выпуске традиционно выходит страница «Форум. Трибуна общения», где читатели делятся проблемами, высказывают предложения по улучшению, пусть не покажется громко сказанным, своей жизни. Тут налицо обратная связь — на вопросы отвечают должностные лица.

На этот раз в рубрике «День в истории» газета расскажет о вечере встречи выпускников. О том, что у данного мероприятия нет фиксированной даты, что организовывается оно каждую первую субботу февраля. Так, в 2023 году школьные «посиделки» пройдут 4 февраля, то есть уже в эту субботу. О том, какие версии появления праздника существуют и какие традиции у него сложились за многие-многие годы читатели узнают из субботнего материала.

Традиционно в номере гороскоп, приметы месяца, прогноз погоды.