Анонс газеты «Приднестровье» на 28 января

Первое упоминание Тирасполя в исторических документах, крещенские купания в селе Хрустовая, как поддерживать здоровый образ жизни – об этом и многом другом расскажет читателям свежий субботний номер.

Ученые не придумали пока способа вернуться в прошлое, но можно с уверенностью сказать: увидев любимый город в самом начале ХIХ столетия, взглянув на него глазами «тираспольцев», мы бы с удивлением обнаружили, какой большой прошли путь. Столичный статус обязывает… История и современность, достоверные сведения и смелые, неожиданные гипотезы – в материале «Город на реке: от первого упоминания к планам на будущее».

Извилистая лестница вела вниз, к Днестру. Было раннее зимнее утро. На центральном пляже прямо у реки уже устанавливали крещенскую купель. Журналист встретился на столичной набережной с теми, кто живет по законам ЗОЖ. Кто-то из них ходит со скандинавскими палками, кто-то без. О тех, кто отыскал свою тропу здоровья в Тирасполе, читайте в материале «Ходить, чтобы жить. Полноценно и ярко».

О том, как варят уху на севере Приднестровья, рассказывают корреспонденты Андрей Павленко и Виктор Громов, отправившиеся на Крещение в Хрустовую. В очерке «Чудное» присутствует все: уравнение и купание, исцеление и сомнение, насыщение и преумножение.

В селе Глиное Слободзейского района появился «ветряк». В материале «С энергией ветра» читайте о практическом использовании зеленной энергетики и других амбициозных проектах приднестровского Кулибина.

Имя Ивана Леонтьевича Леонтьева, талантливого писателя и драматурга конца XIX — начала XX вв., современника и близкого друга Антона Павловича Чехова, писавшего под литературным псевдонимом Щеглов, сегодня мало что скажет читателю. Его творчество после смерти было во многом незаслуженно забыто. Как, собственно, и страницы его биографии. А ведь, будучи человеком военным, к Бендерам и крепости в городе он имел самое непосредственное отношение, — так пишет в начале своего очерка «Писатель чеховской эпохи» член союза писателей Приднестровья Муза Гончарова. Обязательно прочтите до конца – вам понравится.

«Пятерка за Высоцкого» автор вспоминает школьные годы, и одноклассника двоечника Скворцова, который в очередной раз не выучил урок и должен был получить двойку. Но он вышел из положения, прочитав одно из стихотворений Высоцкого. За него получил неожиданное признание учителя и класса.

В жизни бывает всякое. Цепь неожиданных и бурных событий в человеческой жизни может начаться с маленького хомячка, который невзначай, спросонок укусил ребёнка за палец. Дальше подключаются беспокойные родственники, почитывающие на досуге медицинскую литературу без необходимой психологической подготовки. И врачи, которым тоже нужно выполнять свой план. Что получилось в результате, вы узнаете из юмористического рассказа, основанного на реальных событиях «Как меня лечили от бешенства».

Вы знаете этого представителя комнатных обитателей под названием «герань», а цветоводы величают его «пеларгонией» — слово с греческого переводится как «аист». В новой рубрике «Цветы в доме» расскажем, как продлить цветение герани.

«В больнице уже было тихо. Лишь силуэты кого-то из ее «жителей» иногда мелькали в коридоре, где стоит холодильник. А кто-то выходил за кипятком в столовую. Я была здесь в роли посетителя…», — так начинается материал «Люди не роботы» из рубрики «Личное отношение». В нем автор рассказывает, на какие мысли может натолкнуть больничный коридор.

Нежный, как мамины объятья, теплый, как апрельское солнце, и ароматный, как январские праздники, – апельсиновый пирог – субботний островок наслаждения в реке суматошных будней. Если вам хочется замедлиться, сесть у окна и, попивая чай, наслаждаться чем-то вкусным и необычным, смело обращайтесь к нашей рубрике «География Приднестровской кухни».

Традиционно в номере гороскоп, календарь магнитных бурь на февраль и день в истории.