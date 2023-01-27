У суботньому номері газети «Гомін» 28 січня ви зможете прочитати:

Мотивація до майбутньої професії

У Придністровському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка з 23 по 27 січня тривав другий тур республіканської профорієнтаційної олімпіади для школярів та студентів коледжів і технікумів.

Яку мету поставили організатори інтелектуального змагання, яке значення воно відіграє в житті молодих придністровців, читайте на стор. 4.

Одне з кращих господарств Кам ’янського району

Указом Президента 2023-й оголошений у ПМР Роком агропромислового комплексу, сільських територій і сільського туризму. АПК стоїть на початку цього ряду не випадково. Завдяки повсякденній діяльності трудівників сільського господарства та переробної промисловості досягається продовольча безпека країни.

Про діяльність виробничого сільськогосподарського кооперативу села Подойма – публікація на стор. 6.

Здоровий спосіб життя

Молоде покоління звикло вважати, що здоров’я цілком і повністю лежить на плечах медичних працівників. Найчастіше ми навіть не уявляємо, наскільки самі можемо допомогти або нашкодити собі. Звичайно, що важливу роль у житті кожного з нас відіграє екологія, психологічна атмосфера, що панує навколо нас, однак пропонуємо звернути увагу на те, що ми, перш за все, самі можемо зробити для себе.

Матеріал читайте на стор. 8.

Улюблений край, земле моя рідна, або Подорожуй Придністров’ям

Найбільш відомі й визначні пам’ятки та найцікавіші й мальовничі місця нашої республіки чекають саме на вас.

Про те, як можна подорожувати Придністров’ям, і що для цього потрібно, розповів Максим Чумак – інструктор з пішого, водного та велосипедного туризму.

Чим цікавий наш рідний край – читайте на стор. 12.

А ще, традиційно, на сторінках 10-11 розміщено програму телевізійних передач на наступний тиждень, гороскоп, з якого охочі можуть дізнатися про свою долю на найближчі декілька днів.