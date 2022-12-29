У святковому новорічному номері газети «Гомін» 30 грудня ви зможете прочитати:

Науково-просвітницький круглий стіл

У конференц-залі Палацу Республіки відбувся круглий стіл «Аспекти збереження історико-культурної та духовної спадщини республіки громадськими організаціями Придністров’я».

Інтелектуальна гра до Дня Конституції

Напередодні Дня Конституції Міністерство просвіти ПМР запропонувало для студентів інтелектуальну гру, приурочену до цього державного свята.

Його велике серце вмістило три любові

Відзначення ювілейної дати відомого придністровця Володимира Боднара розпочалося з визначної для нього події в приміщенні Верховної Ради – вручення ордена Дружби.

Психологічний портрет на кавовій гущі

До яких тільки досліджень не вдаються психологи. Добралися і до кави. Свято Нового року завжди пахне якось по-особливому: і мандаринами, й ялинкою, і кавою. Тож про неї дещо докладніше.

Повторюємо вивчене нестандартно

Тема нестандартних уроків надзвичайно актуальна на порозі глобальних змін у суспільстві. Сама людина та її вимоги до життя теж дуже змінилися. Саме тому вчитель на уроці має навчити вихованців мислити, бути комунікабельними, тобто пробуджувати в них творчість, активність, захоплення й інтерес до освітнього процесу.