Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 30 дечембрие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Фачець куноштинцэ: Владимир Сырги, директор-ад-интерим ал Касей Мештешугурилор ши Традициилор Популаре дин капиталэ. Е тынэр, дар дежа ку о функцие каре чере респонсабилитате маре. Дар сэ штиць кэ-й реушеште, пентру кэ е амбициос, ындрэзнец, фоарте креатив, дорник де вяцэ ши плин де енерӂие. Ануме аша ни с-а пэрут. Токмай аша ыл дескоперим ши чититорулуй ностру ын артиколул «Ал ностру Милляр: Владимир Сырги — ку арта ын суфлет».

Ын унул дин артиколеле анулуй курент ной ам депэнат повестя Светланей Демиденко дин сатул Бутор, районул Григориопол, каре креште 5 копий де уна сингурэ Ла моментул, кынд ам ворбит ку еа, фемея ера сигурэ кэ дин невое о ва путя салва о вэкушоарэ. Дар бань ну авя. Ши ятэ кэ Анул Ноу ва соси ын каса ей ку ной сперанце. Ын примул рынд, пентру кэ висул с-а ымплинит. Ачастэ реализаре а фост посибилэ грацие оаменилор мэринимошь дин тоатэ лумя. Деталий гэсиць ын артиколул «Мираколул екзиста… Фамилия Демиденко штие пречис ачест лукру».

Пе лынгэ Соборул Наштерий Домнулуй дин чентрул орашулуй Тираспол активязэ шкоала думиникалэ «Ладья», ын кадрул кэрея пэринтеле Анатолие ши матушка Наталия, ымпреунэ ку о микэ екипэ де педагоӂь волунтарь, ажутэ ла зидиря суфлетелор оменешть.

Деталий афлаць ын артиколул «Ын ажун де Крэчун «Ладья».

Крештиний ортодокшь сэптэмына ачаста ау фост ын фебра прегэтирилор кэтре челе май импортанте сэрбэторь де ярнэ. Ка ын фиекаре ан, господарий ау сакрификат порчь, яр господинеле ау алкэтуит мениул ши с-ау апукат де прегэтит челе май деличиоасе букате. Ын ажун де сэрбэторь, ам мерс ын фамилия Ириней ши Деонис Чебан. Стэпыний касей не-ау повестит че традиций ши обичеюрь респектэ ку стриктеце ын фамилия лор ши кум ау лок прегэтириле. Ле афлаць ши думнявоастрэ, читинд артиколул «Традиций ын спиритул сэрбэторилор де ярнэ».