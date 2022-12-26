Совершенствование медицинской инфраструктуры

Тема совершенствования системы здравоохранения доминирует в этот период в публикациях республиканских газет, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета». Это неспроста, поскольку тема стало предметом активных общественных дискуссий. Ни у кого нет сомнений в важности этой отрасли для жизни каждого из нас.

«Александр Асмолов: Главный принцип – не навреди!». Это заголовок опубликованного в газете «Приднестровье» интервью с главным врачом Дубоссарской центральной районной больницы Александром Асмоловым. Из статьи очевидно, что эту рекомендацию будет, кстати, применить и к планируемому процессу оптимизации отрасли здравоохранения.

На тему оптимизации медицины на страницах газеты «Приднестровье» «О трехуровневой системе в сфере здравоохранения. И другом» высказалась главврач ГУ «РЦМиР» Наталья Слепуха. Говорили о целях, которые оптимизация преследует, переживаниях, которые испытывают потребители медицинских услуг, узнав о предстоящих переменах в системе.

«Курить нельзя бросить». Где поставить запятую в названии публикации газеты «Приднестровье» каждый решает сам. А заведующая отделением общей врачебной практики поликлиники №2 г. Бендеры Наталья Лаврентьева рассказала читателям чем опасно курение, чтобы они могли сделать осознанный выбор. Согласно данным ВОЗ, треть взрослых мужчин и четверть женщин мира курят, и с каждым годом увеличивают количество потребляемых сигарет.

Со страниц газеты «Гомин» авторы продолжают разговор об оптимизации сферы здравоохранения. Категоричный тон заголовка «Без реформ в медицинской отрасли не обойтись» настраивает на серьезное обсуждение проблемы. И первыми своим видением проведения реформы делятся специалисты министерства здравоохранения.

ТПП в 20-й раз проводит республиканский конкурс «Приднестровское качество». На победу в нем претендует много учреждений, оказывающих медицинские услуги. Члены комиссии побывали в ООО «Красота и здоровье» (салон ВиваОптика», оказывающий офтальмологические услуги) и ООО «Вивафарм» (услуги по продаже медикаментов, косметики). Обо всем можно узнать из статьи «Гомина» под названием «С заботой о здоровье приднестровцев».

Автор статьи «Достоинство и профессионализм», опубликованной в газете «Адевэрул Нистрян», рассказывает о работе ортопеда-травматолога, онколога, заместителя главного врача районной больницы Григориополя Роберта Киракосян. Он – глава семейной династии (супруга трудится акушером-гинекологом в Григориопольском роддоме).

Еще об одной семейной паре медиков повествует публикация «Адевэрул Нистрян» под заголовком «Надлежащая помощь». Виктория и Василий Каража получили от государства субсидию на приобретение собственного жилья.

Педиатр медицинского центра «ТираМед» Анастасия Додул со страниц «Адевэрул Нистрян» рассказала читателям о респираторных заболеваниях у детей, а также методах борьбы с ними. Подробности – в статье «Детский озноб».

Жители Терновки теперь могут смело проповедовать ЗОЖ – здесь появилась современная спортплощадка с волейбольно-баскетбольными и футбольными полями и беговыми дорожками, уличными тренажерами. Публикацию об этом корреспондент «Адевэрул Нистрян назвал подобающе – «Для комфорта сельчан».

«Живо и интересно». Это название материала в газете «Адевэрул Нистрян», который как нельзя лучше характеризует проведенный в Каменке «День здоровья».

Молодежное движение «Звезда» провело акцию ко всемирному дню борьбы со СПИДом. Цель, как сообщает корреспондент «Адевэрул Нистрян» в статье «Для здорового образа жизни», – повышение осведомленности приднестровцев об этой болезни и способах ее профилактики.

«Поститесь здорово!». Название статьи «Адевэрул Нистрян», в которой диетолог Екатерина Няга информирует читателей о том, как правильно поститься.

Члены Общественного совета Тирасполя обсудили на своем совещании вопросы функционирования сферы здравоохранения. Об этом, кадровом дефиците медиков и о многом другом – в статье «Адевэрул Нистрян» под заголовком «Подготовка к холодному сезону и праздникам».

В ходе совещания под председательством главы государства в очередной раз была поднята тема реорганизации системы здравоохранения. Вадим Красносельский подчеркнул: общество должно своевременно информироваться о проводимых или предстоящих реорганизационных мероприятиях в отрасли. О целесообразности сокращения коечного фонда стационаров, переквалификации врачей и среднего медперсонала читатели «Адевэрул Нистрян» прочитали в публикации газеты под заголовком «Решения нужно ужесточить».