Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 24 дечембрие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Кынд е чел май потривит тимп пентру а ынчепе плэкутеле прегэтирь де Анул Ноу ши прокураря кадоурилор пентру чей драӂь? Каре ва фи кадоул перфект пентру анул 2023? Ам ынчеркат сэ гэсим рэспунсурь ла ачесте ынтребэрь ши ла мулте алтеле, че презинтэ интерес ын рындул чититорилор ноштри. Ын артиколул «Каля де а семэна феричире» вець афла май мулте деталий.

Соций Виорика ши Виталие Бостан, ымпреунэ ку фийка Мелисса, не салутэ дин Франца. Тинерий ау избутит сэ пэстрезе кэлдура фамилией песте мий де километри де касэ ши се прегэтеск де сэрбэтоаря анулуй. Деспре кум аратэ о царэ некуноскутэ ноуэ деспре емоцииле ши атмосфера де аколо повестеште Виорика ын артиколул «Je t’aime ын стил молдовенеск».

Деспре вaлоаря инструктив-едукативэ a повештилор не ворбеште ын артиколул «Ун спектакол ын каре а триумфат бинеле» Татиана Берназ, едукатоаре ын група прешколарэ ши професоарэ де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ ла грэдиница №54 дин орашул Тираспол.

Оаре каре фетицэ, интрынд ын салонул де цинуте пентру Ревелион, ну се симте ынтр-о луме дин повесте? Алеӂь сэ фие крэясэ – пофтим! Поате врэжитоаре? Дин ноу пофтим. Тоате ачестя девин о реалитате, гарцие костумелор стрэлучитоаре ши немайпоменит де фрумоасе, пе каре ле кончеп ачей каре адук мираколул – кусэтореселе ноастре. Ку уна динтре еле, тирасполяна Юлия Чернобривченко, вэ пропунем сэ фачець куноштинцэ, читинд артиколул «Фэуринд мираколул».